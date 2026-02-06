Il Pisa prova a vincere ma il Verona resiste 

H. Verona 0

Pisa 0

Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Slotsager, Nelsson, Edmundsson, Niasse (24'st Lirola), Lovric (39'st Harroui), Al-Musrati, Bernede (1'st Serdar), Frese (1'st Bradaric), Bowie, Orban (36'st Mosquera). In panchina Perilli, Toniolo, Oyegoke, Akpa Akpro, Popovic, Fallou, Vermesan. All. Sammarco.

Pisa (3-4-1-2): Scuffet, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (23'st Calabresi), Touré, Loyola (29'st Marin), Aebischer, Angori, Moreo, Stojilkovic (23'st Meister), Durosinmi (1'st Leris). In panchina Nicolas, Guizzo, Hojhlot, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Lorran. All. Hiljemark.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Moreo, Marin Serdar. Angoli: 8-4 per il Verona.

L’unico risultato che non doveva esserci, un pareggio. Per giunta, senza reti.

Tra Verona e Pisa la sfida-salvezza di ieri non aiuta le due squadre: meglio il Pisa nel secondo tempo, con il palo di Moreo, le grandi parate di Montipò su Caracciolo e Meister e l'occasione sprecata da Stojilkovic nella ripresa.

Il Verona è più vivo all'inizio della gara, prende un palo con una punizione di Orban da 20 metri, ma nel secondo tempo si spegne. E il pubblico fischia sonoramente la formazione di Sammarco.

