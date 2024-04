il pirri si morde le mani 

Pirri 3

Arbus 3

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Tuveri, Pandori, Meloni, Nenna, Corda (39’ st Caddeo), Darboe, Loi, Mastromarino (42’ st Manconi). In panchina Sanna, Murgia, Pilloni, Ambu, Brai, Maglione. Allenatore Busanca.

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Atzori, Spina, Pancotto, Cauli, Soumahoro, Yao, Canargiu (39’ st S. Concas), Floris, Atzori, Andrade Da Silva. In panchina Marongiu, Accossu, Argiolas, Stechina, Cecchetto, Podda, Pusceddu, E. Concas. Allenatore Agus.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : pt 16’ Palmas, 32’ Andrade Da Silva, 39’ Darboe; st 10’ (r) Corda, 17’ Pancotto, 21’ Andrade da Silva.

Note : ammoniti Nenna, Cabiddu, Pancotto, Floris, L. Atzori, Soumahoro, S. Atzori.

Il Pirri spreca il doppio vantaggio contro un mai domo Arbus e si allontana dalla zona playoff. Per l’Arbus un punto importante che permette di evitare l’aggancio della Gialeto in zona retrocessione. Dopo la solita fase di studio, al 16’ su azione d’angolo Meloni devia di testa, Pilloni respinge corto e sulla ribattuta Palmas insacca. Al 32’ Andrade s’invola sulla sinistra, si accentra e con un gran diagonale trafigge Grosso. Prima dello scadere Darboe riporta avanti il Pirri con un’incornata su angolo dalla sinistra di Corda.

Nella ripresa, al 10’ la squadra rossoblù allunga: Mastromarino viene steso in area da un difensore ospite, è rigore che Corda trasforma. Al 17’ il difensore Pancotto in mischia accorcia le distanze. L’Arbus ci crede e poco dopo raggiunge il pareggio con una punizione rasoterra di Andrade: la palla accarezza il palo e varca la linea. «Peccato per il risultato», dice il ds pirrese Stefano Siddi, «una vittoria ci avrebbe permesso di restare a meno due dal terzo posto. Ci proveremo sino alla fine, mancano ancora quattro partite». (ant. ser.)

