Il pirri si mangia la vittoria 

ATLETICO CAGLIARI 0

PIRRI 0

Atletico Cagliari (4-3-3) : Serra; Bevere, Littera, Atzori, Del Prete (1’ st M. Lecca); Balistreri (13’ st Manca), Aresu (27’ st Pintor), Pinna (1’ st Mereu); Cuccu, Vacca, Monni (39’ st Tumatis). In panchina Simula, Montisci, Porcu, Portoghese, Ciccu. Allenatore G. Lecca.

Pirri (4-3-3) : Grosso; Palmas, Meloni, Lai, Cabiddu; Licciardò, Corda, Pandori; Darboe (42’ st Porcu), Sechi Mele (33’ st Brai), Valluzzi (1’ st Nenna). In panchina Monteverde, Murgia, Pampaglini, Scano, Maglione, Porceddu. Allenatore Busanca.

Arbitro : Cozzolino di Oristano

Note : Ammoniti Pinna, Aresu, Pandori, Meloni, Atzori, Cabiddu. Recupero 2’ pt. - 5’ st.



CAGLIARI . Al Brugnera termina a reti bianche la sfida tra Atletico Cagliari e Pirri. Gli ospiti partono meglio: all’11 Sechi Mele viene servito in area e calcia, ma viene fermato per fuorigioco. Al 32’ risponde l’Atletico con un sinistro su punizione dal limite dell’area, bloccato in due tempi da Grosso. Il Pirri sfiora il vantaggio al 35’: Licciardò dal limite sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di tempo reagiscono i padroni di casa con una conclusione insidiosa di Atzori. Al 9’ della ripresa ancora il centrale dell’Atletico sfiora il gol colpendo di testa da palla inattiva. Al 28’ l’occasione è per il Pirri con Nenna che fa partire un tiro dalla distanza, deviato in angolo da Serra. È immediata la risposta dei padroni di casa con un destro potente e angolato di Monni. Nel finale, al 37’, l’arbitro assegna un rigore al Pirri per un fallo su Darboe, ma Licciardò si fa ipnotizzare da Serra.

