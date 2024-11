Il Pirri si aggiudica il derby con l’Atletico Cagliari 

Calcio Pirri 1

Atletico Cagliari 0

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori, Lai, Cogoni, Nenna (42’ st Catta), D. Nicola, V. Loi (1’ st Manconi), O. Loi (27’ st Ambu), Maganuco. In panchina Murtas, Meloni, Bruno, Bilello, T. Nicola, Bellanza. Allenatore Busanca.

Atletico Cagliari (4-4-2) : Aramu, Bevere (27’ st Atzori), Biondi, Cuccuru, Littera, Morello (42’ st Farci), Pinna (20’ st Caddeo), Sanna, Secci, Tumatis, Usai (33’ st Pintor). In panchina Polidetti, Farci, Ligas, Manca, Mereu, Montisci. Allenatore Madau.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : 30’ st Pandori

Note : ammoniti D. Nicola, Cogoni e Palmas (Pirri), Bevere, Farci e Pintor (Atletico Cagliari); recupero 1’ pt e 6’ st.

Nel campo di “Mulinu Becciu” a Cagliari, il Calcio Pirri si aggiudica il derby contro l’Atletico Cagliari, anticipo della nona giornata di andata. La squadra di Paolo Busanca, al quarto successo consecutivo, sfata così il tabù che non la vedeva vincere contro l’Atletico in Promozione. A decidere l’incontro una rete del ventiseienne Matteo Pandori alla mezzora della ripresa. Con i tre punti incassati, il Pirri sorpassa in classifica proprio gli uomini di Antonio Madau ed aggancia in terza posizione il Cus Cagliari in attesa delle partite di domani.

La cronaca

Nel primo tempo, al 22’ su angolo di Nenna, Pandori colpisce la traversa. Al 33’ pericoloso Maganuco. Nel secondo tempo, al 14’ una gran conclusione di Cuccu, Grosso respinge, sulla ribattuta calcia ancora Cuccu ma il numero uno di casa si oppone nuovamente. Al 25’ azione personale di Maganuco che dribbla un nugolo di avversari e colpisce il palo esterno. Cinque minuti dopo il gol del Pirri: angolo di Nenna, Pandori riceve spalle alla porta, addomestica la sfera, si gira e col sinistro trafigge Aramu. Gli ospiti si riversano in avanti alla ricerca del pareggio ma il Pirri, ben messo in campo, chiude tutti i varchi incamerando tre punti d’oro. (ant. ser.)

