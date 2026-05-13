«Il Pirri riparte dai giovani» 

Una retrocessione dolorosa dopo tre anni in Promozione, la delusione ancora in circolo. Ma il Calcio Pirri, nonostante la ferita aperta, «sta già pensando al futuro». Così assicura il presidente Bobo Manai, che guarda alla prossima stagione: «Punteremo sui giovani». La formazione cagliaritana è retrocessa dopo lo spareggio playout con l’Ovodda. Nel doppio confronto la squadra rossoblù ha pareggiato 1-1 all’andata in trasferta per poi cadere in casa domenica scorsa nel decisivo match di ritorno. Agli ospiti è bastata una rete allo scadere per vincere e, soprattutto, salvarsi. Lasciando un grande rammarico tra i padroni di casa, cui sarebbe bastato un pari (grazie alla migliore posizione in classifica al termine del campionato) e che potevano chiudere prima la gara, viste le tante occasioni non concretizzate.

Tanti problemi

Ora è tempo di pensare al domani. Con fiducia, nonostante tutto. «Per 48 ho rivisto più volte quel gol subito», ricorda il patron, il quale poi anche a nome degli altri due massimi dirigenti Luca Pilo e Alessandro Casula assicura: «La nostra è una società solida e lungimirante e la sua forza emerge soprattutto nei momenti difficili. La partita di domenica è stata il riassunto della stagione: abbiamo prodotto tanto raccogliendo poco». Tra numerose difficoltà: «Con le dimissioni inattese di Davide Meloni ci siamo trovati in difficoltà. Alessandro Casula, che ringraziamo, è subentrato con grande disponibilità».

Si riparte

Il Pirri ripartirà dalla Prima categoria senza perdere l’identità. «Continueremo a puntare sui giovani cercando di costruire una squadra competitiva evitando di fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo basi solide e un settore giovanile con circa 500 iscritti. Abbiamo raggiunto le finali regionali con Juniores, Allievi e Giovanissimi: risultati che ci rendono orgogliosi. Peraltro, la fiducia delle famiglie che scelgono la nostra scuola calcio è fondamentale».

La crescita

Negli ultimi anni il Pirri ha vissuto una crescita importante: dalla vittoria del campionato di Seconda categoria nel 2019/20 al salto in Promozione nel 2022/23 con Paolo Busanca in panchina fino al quarto posto della stagione successiva, restando in corsa per i playoff sino all’ultima giornata.Quella appena conclusa è stata invece una stagione difficile, chiusa con 18 pareggi, quattro vittorie e dodici sconfitte. Una retrocessione dolorosa, ma il Pirri è pronto a ripartire con fondamenta solide e la volontà di tornare ancora più forte.

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