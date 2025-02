Il Pirri rimonta e piega l’Orrolese 

Calcio Pirri 3

Orrolese 1

Calcio Pirri (4-3-3) : Sanna, Adamo, Cabiddu, Pandori (19’ st Maganuco), Palmas, Cogoni, Nenna (29’ st Civile), Corda (45’ st Schirru), Porru (32’ st Mastromarino), O. Loi, V. Loi (25’ st Manconi). In panchina Grosso, Saadi, Schirru, Sanna. Allenatore Busanca.

Orrolese (4-4-2) : Piroddi, Chulia, Serra, Addis (5’ pt Michele Mura), Matteo Mura, Atzeni, Erriu, Caballaro, S. Mura, Porcedda (44’ st Porceddu), Serio (36’ st Melosu). In panchina L. Mura, Anedda, Prasciolu, Cirina. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 11’ (r) Serra, 18’ Porru; nel secondo tempo 3’ Nenna, 32’ Manconi.

Note : espulso Caballero al 38’ st per doppia ammonizione; ammonito Matteo Mura.

Vittoria preziosissima, in rimonta, per il Pirri di Paolo Busanca che contro l’ostica Orrolese trova modo di reagire allo svantaggio iniziale e chiudere in bellezza. All’11’ gli ospiti sbloccano il risultato grazie ad un rigore di Serra. Al 17’ il pareggio: gran sinistro di Porru dal limite, la palla s’infila sotto l’incrocio.

Nella ripresa, al 3’ Nenna su punizione firma la rete del sorpasso. Al 32’ Manconi, su passaggio filtrante di Palmas, chiude la partita.

