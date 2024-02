il pirri non sa più vincere 

Calcio Pirri 0

Orrolese 0

Calcio Pirri (4-4-2) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori, Lai, Meloni, Tuveri (27’ st Manconi), Corda, Darboe, Loi, Caddeo (15’ st Nenna). In panchina Monteverde, Pampaglini, Ambu, Murgia, Civile, Mastromarino, Brai. Allenatore Busanca.

Orrolese (4-4-2) : Contu, Massa, Ferrer, Pisano (6’ st Michele Mura), Matteo Mura, Casti, S. Mura, Addis (15’ st Anedda), Serio (32’ st Moauro), Bustamante, Chorques (6’ st Atzeni). In panchina Casula, Di Gennaro, Trogu, Prasciolu, Sirigu. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Paolo Carta di Oristano.

Note : espulso Nenna al 51’ st; ammoniti Palmas, Loi, Manconi, Massa e Bustamante.

Cagliari. Il Calcio Pirri con le polveri bagnate, l’Orrolese pure. Finisce senza reti al campo di Mulinu Becciu. La squadra di Paolo Busanca scivola in quinta posizione, sorpassata dall’Idolo, a due lunghezze dalla zona playoff. L’Orrolese è a meno due dai rossoblù. Pirri che non vince da cinque incontri, questo è il terzo pareggio di fila. È un buon momento, invece, per la formazione di Marco Marcialis che ha centrato il quinto risultato utile consecutivo.

La partita

Dopo la solita fase di studio, al 15’ Corda verticalizza per Caddeo che davanti a Contu si fa ipnotizzare. Gli ospiti si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una deviazione di Bustamente, la sfera colpisce la parte alta della traversa. Al 33’ l’azione più nitida per i pirresi ancora con Caddeo che si presenta davanti a Contu ma temporeggia e il portiere lo anticipa. Nella ripresa pochissime occasioni. Al 18’ Cabiddu s’invola sulla fascia e serve Darboe che calcia, Contu è attento.

Il dopogara

«Ci sta mancando il gol», dice il ds pirrese Stefano Siddi. «Dobbiamo essere più cattivi sottoporta. L’Orrolese è un’ottima squadra con una difesa arcigna».

