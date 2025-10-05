«il pirri non molla mai» 

Continua la striscia positiva del Calcio Pirri, che sabato ha conquistato il quarto pareggio stagionale, il terzo consecutivo dopo il successo esterno contro la Baunese. Un punto più pesante stavolta, arrivato contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, il Terralba secondo in classifica. I rossoblù, sotto di due reti, sono riusciti a raddrizzare il match nei minuti di recupero mostrando carattere e determinazione.

L’allenatore

«Una grande reazione da parte dei ragazzi», ha commentato il tecnico Davide Meloni, «abbiamo subito le reti commettendo errori in fase di costruzione contro un avversario forte, ben organizzato e con ottime individualità. Dopo aver rischiato anche il terzo gol siamo stati bravi ad accorciare le distanze e a trovare il pari nel finale. Un pareggio meritato. Abbiamo una rosa giovane, c’è tanto da lavorare, ma partite come quelle contro Terralba e Castiadas rappresentano un banco di prova importante. Sono soddisfatto dell’atteggiamento e della voglia di non mollare mai dimostrata fino all’ultimo secondo».

Delusione

Amaro in bocca invece per il Terralba, che già pregustava la vittoria. «È un peccato per come si era messa la gara», ha spiegato l’allenatore dei gialloblù, Daniele Porcu, «nel secondo tempo abbiamo pagato le numerose assenze per infortunio che ci hanno impedito di gestire la gara al meglio. A questo si è aggiunta la stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati. Ma sono soddisfatto della prestazione. La squadra sta facendo bene ed è in linea con gli obiettivi stagionali. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, con fiducia e determinazione».

Nel prossimo turno il Pirri sarà impegnato nel derby in casa del Cus Cagliari. Il Terralba ospiter l’Atletico Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA