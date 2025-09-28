VaiOnline
Al comunale.
29 settembre 2025 alle 01:18

il pirri lotta e rallenta il castiadas 

Termina a reti bianche una gara dall’alto agonismo 

Castiadas 0

Calcio Pirri 0

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Frederich, Carboni, Grinbaum, Bonfigli, N. Ridolfi, Antinori (32’ st Balloi), Pulcrano (21’ st A. Marci), Bapignini, Sarritzu. In panchina Sarritzu, G. Marci, Pionca, Murru, Altobelli, Cadoni, Pilosu. Allenatore Bebo Antinori.

Calcio Pirri (4-3-3) : Serra, Atzori, F. Loi, Civile (46’ st Bellanza), Pedditzi, Palmas, Nenna (21’ st Saadi), Corda, Porru (31’ st G. Orru’), O. Loi (32’ st V. Loi), Marco Sanna (40’ pt Cabiddu). In panchina Massimiliano Sanna, M. Orrù, Mattana, Pilo. Allenatore Davide Meloni.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Note : ammoniti Frederich, Onano, Antinori.

Castiadas. Finisce a reti inviolate all’Annunziata di Castiadas tra la formazione di Bebo Antinori e il Calcio Pirri. Le squadre si sono affrontate a viso aperto ma sono stati i padroni di casa a mantenere il predominio territoriale per gran parte della gara. Gli ospiti, dal canto loro, hanno lottato su ogni pallone strappando un punto prezioso grazie a una prestazione generosa e di grande carattere.

Entrambe le formazioni restano imbattute. Il Castiadas dopo tre vittorie consecutive rallenta la corsa ma conferma il proprio valore. Il tecnico Antinori ha dovuto fare a meno di alcuni elementi importanti, tra cui Miranda, fermo ai box per infortunio. Positiva anche la prova del Pirri, squadra giovane e ricca di elementi interessanti, che promette di essere una delle sorprese del campionato.

La partita

Nel primo tempo il Castiadas si rende pericoloso con Jeromino Ridolfi e, successivamente, con Bapignini, protagonista anche nella ripresa. I padroni di casa continuano a spingere e a dettare il ritmo creando diverse situazioni insidiose, compresa una clamorosa occasione nel finale: Bapignini va al tiro ma Alessandro Serra si supera con un intervento prodigioso. «Ai punti avremmo meritato di vincere», commenta Matteo Frau, vicepresidente del Castiadas, «abbiamo disputato un’ottima gara ma è stata una di quelle giornate in cui la palla semplicemente non voleva entrare. Siamo comunque soddisfatti della prestazione dei ragazzi». Anche Stefano Siddi, direttore sportivo del Pirri, è soddisfatto: «Grande prova di carattere. I ragazzi hanno dato tutto per portare a casa un punto importantissimo su un campo dove sarà dura per chiunque fare risultato».

