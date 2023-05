Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Calcio Pirri 0

Masseroni Marchese 2

Calcio Pirri : Cannas, Loi, Pisu (14’ st Steri), Capitta, Manuli, Frongia (8’ st Meloni), Antinoli, Pilo (8’ st Carta), Manconi, Concu, Bellanza. Allenatore: Ferraro.

Masseroni Marchese : Ottaviano, Turi (34’ st Vitali), Lavatelli, Zirilli (28’ st Boccotti), Sassudelli, Balliano, Sala, Rossi (11’ st Mollica), Infrano (20’ st Ferrario), Cerutti (20’ st Fiore), Sanvito (29’ Hysa). Allenatore: Villa.

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : 4’ pt Infrano, 7’ st Cerutti.

Pirri sconfitto tra le mura amiche per 0 a 2 dalla Masseroni nella prima partita valida per le finali nazionali under 15.

La cronaca

Gli ospiti si portano in vantaggio già al 4’ grazie ad una potente conclusione dal limite di Infrano che trafigge l’estremo difensore del Pirri, Cannas. Dopo due minuti, la Masseroni va vicina al raddoppio, ma il portiere in uscita bassa blocca la sfera. Il Pirri si scuote e si rende pericoloso in due occasioni con Concu che prima sfiora l’incrocio con un tiro da fuori area e poi si vede murare dalla difesa avversaria un tiro di destro.

Nella ripresa, la Masseroni raddoppia al 7’ con una conclusione da fuori area di Cerutti che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di un’incolpevole Cannas. Il Pirri non si dà per vinto e cerca di riaprire la partita. All’11’ Concu batte una punizione che sfiora la traversa. Cinque minuti più tardi sono gli ospiti a sfiorare il gol sugli sviluppi di un corner, ma Capitta respinge sulla linea di porta. Al 31’ altra occasione per i padroni di casa che sfiorano il palo con un colpo di testa del solito Concu su cross di Antinoli. Al 43’ il portiere del Pirri, Cannas, sfodera una parata da manuale su una conclusione da dentro l’area piccola di Fiori.

Nonostante la sconfitta, il Pirri ha giocato una buonissima gara, tenendo in mano il pallino del gioco ma sprecando troppe occasioni da gol.

