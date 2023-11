Il Pirri fa il guastafeste 

Calcio Pirri 2

Monastir 2

Calcio Pirri ( 4-4-2 ): Grosso, Palmas, Pandori, Licciardò, Lai, Meloni, Nenna (22’ st Sechi), Corda, Darboe, Loi, Valluzzi (12’ st Cabiddu). In panchina Monteverde, Pampaglini, Cimmino, Ambu, Porceddu, Porcu, Manconi. Allenatore Busanca.

Monastir ( 4-4-2 ): Galasso, Pinna, Bellu, Saias, Arzu (12’ st Poddesu), Paulis, Piro (12’ st Arangino), Riep (36’ st Cossu), Ragatzu (35’ st Anedda), Masia, Frau. In panchina Firinu, Cossu, Angiargia, Secci, Pulcrano, Pilloni. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : 17’ pt e 29’ pt Licciardò, 36’ pt Ragatzu, 47’ pt Masia.

Note : espulso Paulis al 27’ st; ammoniti Corda, Meloni, Arangino.

Un grande Pirri frena la corsa del Monastir che perde l’occasione di riportarsi in testa. Rammarico per la squadra di Paolo Busanca che, dopo aver acquisito il doppio vantaggio già al 29', è stata raggiunta prima del termine della prima frazione. Nella ripresa, da segnalare una gran parata di Grosso in pieno recupero su tiro di Pinna.

La cronaca

Dopo la solita fase di studio, il Pirri al 17’ sblocca il risultato: angolo dalla destra calciato da Nenna, Licciardò insacca di testa. Al 29’ il raddoppio ancora con Licciardò che, da fuori area, fa partire un gran tiro, la palla s’infila sotto la traversa. Reazione degli uomini di Angheleddu che al 36’ accorciano le distanze con Ragatzu in mischia. In pieno recupero, punizione di Masia, la palla scavalca la barriera e s’infila alla sinistra di Grosso. Nella ripresa sono ripetuti i capovolgimenti di fronte. L’occasione più nitida capita agli ospiti al 50’: traversone dalla sinistra, Pinna riceve davanti alla porta e calcia, miracolo di Grosso che respinge con i piedi. «Partita bellissima ed equilibrata», dice il diesse del Pirri, Stefano Siddi.

