Il Pirri conferma dieci giocatori, il San Vito quattro 

Nella prossima stagione Ramos Borges Emerson non giocherà nella Nuorese (Eccellenza). Il giocatore brasiliano, classe 1980, ex Taranto, Reggina, Padova e Livorno, lascia i barbaricini dopo due stagioni. Aveva già giocato con loro dal 2004 al 2008 conquistando la Serie C2. In partenza anche il centrocampista Alessandro Steri. Il nuovo tecnico dei verdazzurri è Claudio Bonomi, subentra a Ivan Cirinà. Dovrebbe restare invece il capitano Fabio Cocco. Massimiliano Manca e Federico Tanda sono nel mirino del Taloro.

Altre tre conferme per il Calangianus (Eccellenza). Alla corte del tecnico Simone Marini restano il portiere Davide Congiunti (classe 2003), il difensore Paolo Serra (2006) e il centrocampista Simone Saiu (1998).

Colpo del Samugheo (Promozione), che ha chiuso la trattativa col centrocampista Matteo Marras (2004) del Ghilarza.Il Pirri annuncia la conferma del capitano Federico Corda, degli attaccanti Federico Porru, Marco Sanna e Omar e Valentino Lai, dei centrocampisti Emanuele Nenna, Matteo Civile (2008 per il terzo anno consecutivo in prima squadra) e Paolo Cabiddu, del difensore Nicolò Palmas e del portiere Massimiliano Sanna. Col tecnico Davide Meloni, il vice Mauro Bistrusso e il preparatore dei portieri Marco Conti, farà parte dello staff il fisioterapista Sergio Mura.

In Prima categoria l’Abbasanta affidata a Massimiliano Pinna, all’ex allenatore del Taloro, blinda Raffaele Fulghesu e Mauro Usai, rispettivamente capitano e vice, e ingaggia Fabio Boi dalla Tharros.Il San Vito rinnova il contratto a Nicola Spano, Angelo Vito Grasso e Stefano Farris.

In Seconda categoria altro colpo grosso del Golfo Aranci, che annuncia l’accordo con l’attaccante Alessio Mulas, la scorsa stagione in Eccellenza col San Teodoro e che quindi farà ancora coppia con Danilo Ruzzittu, primo acquisto della società del nuovo presidente Stefano Marras. Richieste per l’ex difensore del Sant’Elena, Andrea Atzeri. Simone Marini, omonimo del collega di Calangianus, resta alla guida della Verde Isola, mentre Mario Silvetti è il nuovo tecnico del Sennori.

Il nuovo allenatore della Ferrini Quartu è Cristian Congia, che arriva dal settore giovanile. «Porta con sé una forte vocazione per la valorizzazione dei ragazzi, in linea con la nostra filosofia societaria», dice il presidente Roberto Cannarella.

