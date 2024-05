Il pirri ci prova ma l’arborea resiste 

Calcio Pirri 3

Arborea 3

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu (68’ Manconi), Tuveri, Lai, Pandori, Nenna (74’ Ambu), Corda (88’ Civile), Darboe, Loi (81’ Catta), Mastromarino (68’ Meloni). In panchina Sanna, Murgia, Pampaglini, Caddeo. Allenatore Busanca.

Arborea (4-4-2) : Petucco, Mascia, Cicu, Vargiu, Casu (86’ Chappino), Johnson, Grinbaum, Mattea, Fadda (57’ P. Atzeni), Sperando, M. Atzeni (95’ Pintus). In panchina Ullasci, Iervolino, Angioni, Cotza, Dessì, Oliva. Allenatore Battolu.

Arbitro : Riccardo Mattu di Oristano.

Reti : 38’ pt e 37’ st Darboe, 3’ st (r) e 32’ st M. Atzeni, 4’ st Loi, 20’ st Sperandio.

Note : ammonito Fadda.

Il Calcio Pirri chiude con un ottimo quarto posto, l’Arborea conferma la categoria. È finito in parità l’incontro giocato a Mulinu Becciu. Una partita combattuta con entrambe le formazioni che volevano vincere. I padroni di casa passano in vantaggio con Darboe al 38’. A inizio ripresa il pareggio di Marco Atzeni su rigore. Gioia che dura un minuto perché Loi al 4’ riporta avanti i rossoblù. Al 20’ Sperandio sigla il 2-2 e al 32’ il sorpasso ancora con un gol di Marco Atzeni. Al 37’ ci pensa il solito Darboe a firmare il definitivo 3-3. «Una salvezza sofferta ma meritata», ha detto il presidente dell’Arborea, Gianfranco Atzeni: «Sono felice per il mister Battolu, il diesse Sabiu, la società e tutti i ragazzi». (ant. ser.)

