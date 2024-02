Il Pirri Calcio dona un nuovo flipper ai ragazzi disabili 

Vicini a chi ha bisogno attraverso lo sport. Il Pirri calcio ha raccolto la somma necessaria per l’acquisto di un flipper da destinare al Centro Anffas (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale) residenziale di Selargius. Una partita vinta, eccome, per la felicità dei 15 “ragazzi speciali” del centro di via Praga. Nell'occasione, il Pirri (società che milita in Promozione), ha consegnato un assegno di mille euro. Per la società, erano presenti il direttore sportivo Stefano Siddi e altri dirigenti: Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula.

Tutto è iniziato prima di Natale quando Siddi e i suoi collaboratori hanno promosso una raccolta di fondi, da destinare al Centro Anffas di Selargius, attraverso una scritta stilizzata “Pirri” riportata sulle pochette in versione azzurra e panna. Con il ricavato della vendita delle stesse, è stato ora acquistato e già consegnato un flipper in sostituzione di un altro ormai inutilizzabile. «Siamo orgogliosi e felici di aver regalato un sorriso a questi fantastici ragazzi - ha detto Stefano Siddi -. Tengo a ringraziare Graziano Zedda per avermi fatto conoscere questa eccezionale realtà, la mia società per avermi appoggiato nel progetto. E voglio infine a ringraziare quanti che con l’acquisto di una o più pochette hanno contribuito a fare squadra».

