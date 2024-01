Il Pirri affonda a Tortolì 

Tortolì 2

Calcio Pirri 1

Tortolì (4-2-3-1) : Falconetti, E. Loi, Orrù, F. Serra, Contu; M. Serra (18’ st Deiana), Caredda; Pili (33’ st Lotto), Boi (26’ st Lobina), Cocco (41’ st Farci); Vincis (50’ st R. Loi). In panchina Mascia, Agus, Fanni, Mameli. Allenatore Salerno.

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Lai, Meloni, Cabiddu; Pandori, Corda (38’ st Tuveri), Nenna; Darboe, O. Loi (45’ st Caddeo), Mastromarino (20’ st Manconi). In panchina Monteverde, Pampaglini, Murgia, Pinna, Civile, Porceddu. Allenatore Busanca.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 25’ Pandori, 35’ Pili, 45’ Vincis.

Note : ammoniti Boi, Cocco, Pili, Deiana; recupero 0’ pt-6’ st; spettatori 400.

Tortolì. Anno nuovo, vecchie abitudini. Il Tortolì si complica la vita, soffre ma vince battendo 2-1 il Calcio Pirri, che resta secondo ma ora è distante appena 3 punti.

Primo tempo

Il primo assalto è del Pirri: sugli sviluppi di un angolo Darboe prende l’ascensore e gira in porta, ma l’intervento salvifico della difesa rossoblù gli strozza in gola l’urlo del gol. Pili, al 10’, calcia una sassata su punizione, Grosso respinge con i pugni. Sempre Darboe, quando il cronometro segna il minuto 23, terrorizza la difesa di casa e, dopo aver sfondato il muro sulla corsia sinistra, calcia in porta, chiusa da Falconetti. È il preludio al gol, che arriva al 25’: angolo di Nenna, Falconetti è scavalcato e Pandori deve solo spingere la palla in rete. Il Tortolì cerca subito il pari e lo trova al 35’. L’1-1 nasce da un cross di Emanuele Loi: in area si crea una mischia e quando la palla balla davanti a Grosso, Pili irrompe col guizzo vincente. Al 41’ Pirri vicino al raddoppio con il tiro di Corda che accarezza la traversa. Ma è il Tortolì a chiudere in vantaggio il primo tempo: angolo di Orrù (45’), lo stacco di Vincis buca le mani a Grosso.

La ripresa

Le occasioni latitano e il Tortolì si affida soprattutto alle scorribande di Cocco per sfiancare la difesa ospite. Nel forcing finale punizione velenosa di Nenna che Falconetti devia in angolo salvando il risultato. E Tuveri, al 51’, si divora il gol del pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA