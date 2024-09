«Il piromane non è l’infermiere» 

Condannato in primo grado a due anni di reclusione per l’incendio di due auto, assolto in secondo grado con formula piena. La Corte di Appello di Cagliari, ribaltando la sentenza del Tribunale, relativa ad Antonio Loddo, 39 anni, operatore socio-sanitario, lo ha assolto per «non aver commesso il fatto». Per la Corte non si capisce come mai il giudice «sulla base di un ragionamento inferenziali ha ritenuto l’imputato colpevole del delitto di un danno a un bene altrui appiccando il fuoco». Gli stessi indizi che hanno portato «all’affermazione di responsabilità» non presentano «i caratteri di colpa oltre a non essere concordanti».

L’appello

Il fatto, sottoposto all’appello con ricorso da parte di Loddo, tramite l’avvocato Giuseppe Pisanu, aveva ad oggetto la condanna a due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di 6 mila euro ai proprietari delle auto bruciate, un’Opel Corsa di Fabio Muntoni e una Toyota Yaris di Paola Garippa, entrambi parte civile al processo. Dopo il verdetto del Tribunale, ai giudici della Corte d’Appello è stata chiesta la «riforma della sentenza appellata perché il giudizio si fonda su un verdetto meramente indiziario. La presenza di Loddo con la sua Fiat Punto, di notte, in prossimità del luogo in cui le auto bruciavano, fra l’altro parcheggiate in posti distanti l’una dall’altra, non significa che sia stato lui l’autore del gesto. Primo perché lavorava di notte come assistente domiciliare, secondo le telecamere dell’impianto di videosorveglianza non hanno ripreso il volto dell’autista. Il solo passaggio non è prova di colpevolezza».

La sentenza

L’assoluzione in secondo grado è stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Michele Incani: «Manca la prova che abbia commesso il fatto». Ricostruendo la vicenda si osserva che la notte dell’episodio «le immagini tratte dal video rilevano il transito di una Fiat bianca, verosimilmente riconducibile a quella dell'imputato. Tale dato, in correlazione con la testimonianza di Muntoni che ha notato un ragazzo magro mentre fotografava in direzione della sua automobile, non escludono che l’autore del fatto sia un altro soggetto». Anche le accuse «appaiano forzate, in quanto i dissidi col Muntoni, ex marito dell’attuale compagna di Loddo, sono stati due: uno risalente al 2020, dunque un anno prima dell’incendio e l'altro un anno dopo». In merito alla Toyota «il legame con la persona offesa si riferisce a una frequentazione tra Loddo e Orrù, quest'ultimo vittima di una lite col figlio della donna, Michele Giorri, da cui sarebbe scaturito un accoltellamento, un pestaggio, infine l’incendio». Dunque non si comprende «per quale ragione si attribuisca all’imputato un’azione “vendicativa” solo perché nel 2020 frequentava la persona coinvolta nel litigio». Per queste ragioni esposte «l’imputato va assolto».

La paura

Sul caso dunque punto e a capo, chi è il piromane? La memoria torna agli incendi del 2018-2019, quando nel Paese d’ombre sono state tante le vetture incendiate senza alcun motivo. Precedenti che non si dimenticano e che avevano toccato l’auto dell’ex sindaca Marta Cabriolu.

