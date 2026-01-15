Il Pirina è fuori gioco e l’Arzachena va a Telti 

Arzachena. L’Arzachena giocherà la prima gara casalinga del 2026 a Telti. Anticipato a domani, il match col Thiesi valido per la 2ª giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione andrà in scena allo stadio Santa Vittoria alle 16.

L’indisponibilità del Biagio Pirina, il cui manto erboso è stato messo a dura prova dal pubblico del concerto di Capodanno (protagonista Achille Lauro), ha costretto la società a cercare ospitalità altrove. «Se tutto va bene torneremo al Pirina tra la fine di febbraio e metà marzo: fino ad allora giocheremo le partite casalinghe nei paesi limitrofi che ci daranno la possibilità di utilizzare le loro strutture, a partire da Telti», spiega Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, «mi auguro che le tempistiche siano rispettate ma confido nel sostengo dell’amministrazione e nella professionalità delle aziende a cui sono stati affidati i lavori, anche perché pure il Luigi Orecchioni di Arzachena è in fase di restyling e non sarà disponibile prima di aprile».

Dopo lo 0-0 sul campo dello Stintino, invischiato nella lotta per la salvezza, la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Mauro Ottaviani al Geovillage di Olbia: nel mirino lo scontro diretto col Thiesi, che con 26 punti tallona in classifica i galluresi a -1 nel girone B. Per l’occasione, Ottaviani conta di recuperare completamente il capitano Danilo Bonacquisti, alle prese con problemi fisici.

