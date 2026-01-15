VaiOnline
Promozione/B.
16 gennaio 2026 alle 00:33

Il Pirina è fuori gioco e l’Arzachena va a Telti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arzachena. L’Arzachena giocherà la prima gara casalinga del 2026 a Telti. Anticipato a domani, il match col Thiesi valido per la 2ª giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione andrà in scena allo stadio Santa Vittoria alle 16.

L’indisponibilità del Biagio Pirina, il cui manto erboso è stato messo a dura prova dal pubblico del concerto di Capodanno (protagonista Achille Lauro), ha costretto la società a cercare ospitalità altrove. «Se tutto va bene torneremo al Pirina tra la fine di febbraio e metà marzo: fino ad allora giocheremo le partite casalinghe nei paesi limitrofi che ci daranno la possibilità di utilizzare le loro strutture, a partire da Telti», spiega Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, «mi auguro che le tempistiche siano rispettate ma confido nel sostengo dell’amministrazione e nella professionalità delle aziende a cui sono stati affidati i lavori, anche perché pure il Luigi Orecchioni di Arzachena è in fase di restyling e non sarà disponibile prima di aprile».

Dopo lo 0-0 sul campo dello Stintino, invischiato nella lotta per la salvezza, la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Mauro Ottaviani al Geovillage di Olbia: nel mirino lo scontro diretto col Thiesi, che con 26 punti tallona in classifica i galluresi a -1 nel girone B. Per l’occasione, Ottaviani conta di recuperare completamente il capitano Danilo Bonacquisti, alle prese con problemi fisici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 