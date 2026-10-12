Il pirata della strada introvabile 

Ancora introvabile. Nessuna traccia dell’uomo che, lunedì notte, ha investito in via Rockfeller Massimo Oggiano, deceduto per le gravi ferite riportate. La polizia locale, che indaga sull’episodio, conoscerebbe nome e cognome della persona, che si sta provando a rintracciare dalla sera del tragico incidente. Dopo aver travolto la vittima, il centauro si era avvicinato al corpo gridando per la disperazione, secondo i testimoni, per poi allontanarsi. Aveva fatto però poca strada parcheggiando la Suzuki 650 in via Principessa Mafalda di Savoia, dove è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine.

Sotto choc

Intanto è grande lo choc dei residenti del quartiere. «È insopportabile vedere un amico d’infanzia cancellato dalla vita in questo modo», dichiara chi conosceva il 54enne. L’uomo stava tornando a casa, in via Parigi, dalla madre e dalle due sorelle, con cui conviveva, quando, purtroppo, si è trovato sulla traiettoria della moto. «Viveva per accudire la mamma, che non sta bene», riferiscono gli abitanti della zona. Che a decine, due giorni fa, erano davanti alla carreggiata dove, a testimoniare la violenza dell’impatto, giaceva una scarpa della vittima 20 metri più indietro rispetto al cadavere. E, a ricordare quei resti di 54 anni di vita, spenti in una frazione di secondo, il giorno dopo monta la rabbia nei residenti. «Denunciamo da anni la mancanza di sicurezza su questa via - attacca il presidente del Comitato Rizzeddu-Monserrato, Giovanni Coroforo - E non è neanche la prima volta che qui muore qualcuno». Il nodo principale è la velocità eccessiva con cui si guida lungo il rettilineo che, da una parte, indirizza verso la caserma dei carabinieri e, dall’altra, in direzione di via Verona. «Ci vorrebbero dei dissuasori ma i vari sindaci con le loro giunte ci hanno risposto che non si possono mettere».

Ma gli incidenti si susseguono e, solo ieri mattina, si sono verificati due tamponamenti proprio all’altezza del tragico episodio, uno tra l’altro avvenuto per non investire un pedone. Due settimane fa poi sono state colpite due bambine, all’altezza della sede dell’Arma, da parte di un’auto il cui conducente non si è fermato per soccorrere le piccole. «Qualche anno fa eravamo scesi in piazza per l’alta velocità in via Washington e siamo pronti a rifarlo», conclude Coroforo. Lasciando una domanda in cerca di risposta: «Quanti morti servono ancora per intervenire?»

RIPRODUZIONE RISERVATA