“Il pipistrello” vola (da oggi) nella notte del Teatro Lirico 

In occasione della presentazione della Stagione lirica e di balletto 2024-2025, il sovrintendente del Teatro Lirico, Nicola Colabianchi, l'aveva preannunciato: «Riscopriremo grandi titoli di repertorio, tuttavia assenti da troppo tempo dalle scene cagliaritane». Così è stato, lo scorso ottobre, per “Adriana Lecouvreur” di Cilea e così sarà, da oggi (apertura del sipario alle 20.30) fino al 22 dicembre, per “Il pipistrello” di Johann Strauss jr, l’operetta più famosa di tutti i tempi insieme alla “Vedova allegra” di Lehár.

Proposto in un divertentissimo allestimento del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste dell'estate 2022 per la regia di Oscar Cecchi, al suo debutto a Cagliari, il terzo titolo della stagione operistica vedrà il ritorno sul podio del giovane direttore tedesco Nikolas Nägele, classe 1987, già noto ai frequentatori delle serate concertistiche del Teatro Lirico. I due cast vocali che si alternano nelle otto recite, sono composti da: Bruno Taddìa (13-15-18-20-22)/Gurgen Baveyan (14-17-19-20-21-24) (Gabriel von Eisenstein); Lucrezia Drei (13-15-18-20-22)/Ilaria Vanacore (14-17-19-20-21-24) (Rosalinde); Mariam Battistelli (13-15-18-20-22)/Giulia Mazzola (14-17-19-20-21-24) (Adele); Alberto Petricca (13-15-18-20-22)/Rory Musgrave (14-17-19-20-21-24) (Dr. Falke); Veta Pilipenko (13-15-18-20-22)/Christine Knorren (14-17-19-20-21-24) (Orlofsky); Joel Prieto (13-15-18-20-22)/Gillen Munguía (14-17-19-20-21-24) (Alfred); Paolo Gatti (Frank); Gregory Bonfatti (Dr. Blind); Maria Cristina Bellantuono (Ida); Massimiliano Medda (Frosch).

Spiega in presentazione il regista Oscar Cecchi: «Ho spostato l'azione nel 1914, quando l'attentato di Sarajevo con l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando porterà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tuttora delle pericolosissime guerre sono alle porte di casa, non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo, anche per questo la stravagante festa dell'eccentrico e ricchissimo Principe Orlofsky avrà un glamour che ammicca ai nostri giorni!»

Da segnalare, il 24 dicembre alle 11, una recita del “Pipistrello” interamente dedicata alle famiglie, oltre alle consuete offerte agevolate che il Teatro Lirico riserva agli studenti di università e conservatori della Sardegna.

