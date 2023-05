Il pino gigante di via Santa Maria sarà abbattuto 

Dovrà essere abbattuto il pino gigante impiantato alcuni decenni fa nel sagrato della chiesetta di Santa Maria a poca distanza dall’omonima via.

Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Dolianova Ivan Piras: impossibile, secondo le valutazioni effettuate dai tecnici, procedere all’espianto e al successivo reimpianto dell’albero in un’altra area verde del paese come inizialmente ipotizzato. La rimozione del pino, ormai parte integrante dell’identità dei luoghi, è stata decisa per consentire la realizzazione di una nuova pista ciclabile che attraverserà le vie Gandhi, Montessori, Eleonora d’Arborea, Lama, Santa Maria, Su Marrupiu, Bonaparte, Millelire, Tuveri e Lepanto.

Si tratta del completamento del terzo stralcio della rete urbana riservata alle biciclette. Progetto ritenuto però irrealizzabile senza la rimozione dell’albero, le cui radici hanno ormai invaso il marciapiede e parte della sede stradale creando avvallamenti che ne compromettono la percorribilità in sicurezza. Per questo, in fase progettuale, era stato previsto il trapianto del pino all’interno del parco fluviale di Bardella a pochi chilometri dal centro abitato. Operazione non più praticabile, secondo quanto si legge nell’ordinanza, perché valutata inutile e pericolosa «per l’impossibilità di asportare l’apparato radicale senza causare danni ingenti alla pianta, consistenti nel deperimento, nella compromissione statica e nel sicuro crollo, con grave pericolo per la pubblica incolumità». Chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso contro l’abbattimento entro 60 giorni.

