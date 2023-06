Il Pimentel pensa al futuro: «Difenderemo il titolo»  

Con i successi della polisportiva Santa Lucia Barrali (Open) e del Guasila 2022 (Over) nella Coppa Fair Play si chiude il sipario sulla stagione Uisp 2022-2023. Real Putzu (al quarto titolo Over) e Pimentel (al primo successo), si laureano invece campioni provinciali.

Prima volta

Antonello Meloni, presidente-allenatore del Pimentel, è raggiante. «Siamo stati una mezza sorpresa per tutti. La società è nata tre anni fa, quest’anno è stato quello della consacrazione, nel quale abbiamo fatto quadrare le cose». Un risultato importante per una piccola società composta quasi esclusivamente da giocatori del paese. «Abbiamo disputato un torneo competitivo, con squadre attrezzate come Castiadese, Santiago e Nino Disario, ma tutte quante si sono fatte rispettare fino all’ultimo». Il 48enne patron gialloverde rilancia la sfida. «La squadra verrà rinforzata, l’obiettivo sarà quello di difendere il titolo».

Fasi nazionali

Intanto dal 23 al 25 giugno il Cagliari 2007 sarà impegnato nelle fasi nazionali Uisp in programma a Rimini. Al torneo partecipano undici squadre suddivise in tre gironi. Dopo la fase a gironi, le semifinali e poi la finalissima di domenica assegneranno il titolo nazionale Uisp. (a. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA