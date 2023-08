Il Pil cresce nell’Eurozona, non in Italia  

Prodotto interno lordo in crescita nell’eurozona (+0,3%, il valore nel secondo trimestre) ma non in Italia, dove risulta in calo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,6% nel primo trimestre. Sempre nell’area dell’euro, in aumento dello 0,5% la produzione industriale destagionalizzata, solo dello 0,4 nell’area Ue. Sono alcuni dei dati più significativi pubblicati ieri da Eurostat. Tra gli altri grandi Stati dell'area euro, rimane invariato il Pil tedesco, dopo il calo dello 0,1% nel primo trimestre. La stima flash sull'occupazione, poi, vede una risulta dello 0,2% nell'eurozona, dopo la crescita dello 0,5% (non sono indicati i dati dei singoli Paesi). La stima della produzione industriale si riferisce a giugno, e se è in crescita rispetto al mese precedente, rispetto a giugno dell’anno scorso è diminuita dell'1,2% sia nell'area dell'euro che nell'Ue. A giugno, rispetto a maggio, nella zona della moneta unica la produzione di energia è cresciuta dello 0,5%, mentre la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita dello 0,1%, dei beni strumentali dello 0,7%, dei beni intermedi dello 0,9% e dei beni di consumo non durevoli dell'1,1%. Nell'Ue, invece, la produzione di energia è cresciuta dello 0,5%, quella di beni di consumo durevoli e non durevoli è diminuita dello 0,4%, quella dei beni strumentali dello 0,7% e quella dei beni intermedi dello 0,8%.

Stati migliori

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, gli aumenti mensili più elevati sul fronte dell’energia sono stati registrati in Irlanda (+13,1%), Danimarca (+6,3%) e Lituania (+3,2%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Svezia (-5,3%), Finlandia e Malta (entrambe -3,3%) e Belgio (-3,0%). I maggiori cali annuali sono stati registrati in Estonia (-12,7%), Bulgaria (-9,3%) e Belgio (-7,6%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Danimarca (+12,3%), Irlanda (+8,3%) e Slovacchia. Per quanto riguarda il focus rispetto allo stesso mese del 2022 nell’area euro: la produzione di energia è diminuita del 7,8%, quella di beni intermedi del 6,3% e quella di beni di consumo durevoli del 5,2%, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata dello 0,2% e quella di beni strumentali del 4,4%. Nell’Ue, invece, la produzione di energia è diminuita dell'8,9%, quella di beni intermedi del 6,6% e quella di beni di consumo durevoli del 6,5%, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata del 2,1% e quella di beni strumentali del 4,8%.

