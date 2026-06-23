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Guspini.
24 giugno 2026 alle 00:58

Il “pienone” al primo Consiglio 

Giura il sindaco Pala: «Governeremo con la comunità». Lobina la sua vice 

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Le sedie occupate ben prima della seduta, la sala piena: questa la cornice al nuovo Consiglio comunale di Guspini che si è insediato davanti a oltre duecento persone. Una partecipazione che, per molti, rappresenta già uno dei primi segnali del nuovo corso politico dopo le recenti elezioni. La seduta è stata interrotta per 45 minuti per un malore non grave che ha colpito una vigilessa, assistita dal 118. L’esordio istituzionale segue la recente vittoria elettorale di Alleanza per la Sinistra Guspinese, che ha riportato questa parte politica alla guida del paese. Dopo la verifica degli eletti e la convalida degli incarichi, il neo sindaco Marco Pala ha prestato giuramento. Sbrigati anche i primi adempimenti previsti dalla normativa. «Governare assieme alla comunità», dice nel suo primo discorso da primo cittadino in cui ha rivolto un ringraziamento ai cittadini, ai candidati e a tutte le liste che hanno dato vita a un «confronto democratico durante la campagna elettorale».

Le cariche

Con gli assessorati già definiti, durante la seduta sono stati nominati i capigruppo e si è eletto presidente del Consiglio Matteo Pisu con dodici voti. Per i gruppi consiliari, Alessio Arriu guida l’Alleanza per la Sinistra Guspinese, Marcello Serru il Centrosinistra per Guspini e Simona Cogoni, Impari. Tra gli interventi, il neo presidente del Consiglio Matteo Pisu ha garantito imparzialità, sottolineando l’importanza di «costruire ponti e non muri».

Condivisione

Dai banchi della maggioranza è emersa con forza l’idea di una gestione partecipata con i cittadini. Simona Lobina, neo vicesindaca, ha rivendicato il carattere collettivo del progetto politico: «Non sono sola, sono una piccola parte di un progetto costruito assieme ai cittadini». Parole nel segno della continuità amministrativa: «Non intendiamo radere al suolo questo Comune, vogliamo costruire e non distruggere». Più assessori hanno posto l’accento sul protagonismo dei giovani, sul valore dello sport come strumento educativo, sulla collaborazione tra istituzioni e associazioni, sul valore di cultura, turismo, agricoltura e ambiente. Cogoni (Impari) ha dapprima rinnovato l’impegno del gruppo al servizio di Guspini, poi ha espresso perplessità sul fatto che gli assessori hanno troppe deleghe: «Diversi settori richiederanno un lavoro molto impegnativo». Pala ha replicato spiegando che ogni assessore sarà affiancato da consiglieri per un lavoro di squadra: «Gli assessorati non sono feudi degli assessori».

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