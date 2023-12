Il pickleball vola sulle orme del padel  

Un ibrido fra badminton, padel, tennistavolo e tennis. È il pickleball, la trascinante novità fra gli sport di racchetta, che anche in Sardegna sta iniziando a farsi conoscere. Si può giocare singolo o in coppia, all'interno di un campo da badminton, con la palla che può rimbalzare una sola volta per lato e deve rimanere in campo, un rettangolo le cui dimensioni sono 13,40 metri di lunghezza e 6,10 di larghezza. La racchetta è simile a quella del padel e la pallina è leggera, in plastica e forata. La vittoria arriva ottenendo il massimo dei punti, che possono essere 11, 15 o 21.

In Sardegna sono stati organizzati dei tornei Fitp e a Cagliari, al centro I Fenicotteri a Santa Gilla, sarà possibile conoscere il gioco dal 16 al 24 dicembre, con un evento gratuito del marchio Vip (fa capo al Dlf Cagliari).

«Sono convinto che il 2024 sarà l'anno del pickleball: vedo una situazione simile, come interesse e sport, a quella del 2020 per il padel», dice Claudio Cugusi, presidente onorario del Dlf Cagliari che ha portato la disciplina nel 2021 con le prime partite negli impianti di viale La Plaia. «Si capisce che questo sport è divertente e alla portata di tutti, ancor più del padel. Gode dell'attenzione della Fitp e contiamo, col suo sostegno, di portarlo in tutta l'Isola: abbiamo richieste dappertutto, siamo reduci da un camp per 40 bambini a Ollolai». In Sardegna ci sono due campi al Villaggio Pescatori, uno ha aperto da poco a Quartu, uno sta aprendo a Sardara e a Porto Torres. Fra i giocatori sardi spiccano Alex Melis e Gabriele Montaldo, 21° nel ranking italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA