Il pickleball per salvare spazi degradati 

Da un paio di settimane e fino a Natale lo sport diventa un mezzo di aggregazione per riqualificare una zona difficile come quella di piazza del Carmine. Ogni sabato, alla mattina e al pomeriggio, la piazza si anima di giocatori di pickleball, uno sport tra il tennis e il padel che si gioca con racchette simili a quelle da spiaggia e una pallina bucata molto leggera. I campi sono tracciati con nastro adesivo e in mezzo c’è una rete portatile.

L’idea è di Mc Sport e Dopolavoro ferroviario, con Ajò Energia e il patrocinio del Comune. «Lo scopo è promuovere il pickleball, molto praticato negli Stati Uniti ma poco conosciuto qui», spiega Michele Murdeu, presidente di Mc, «e aiutare la città a recuperare una piazza in degrado».

L’idea per queste prime occasioni appare riuscita: diversi curiosi si fermano a provare, anche bambini, e frequentatori della piazza. «È uno sport coinvolgente e facile da imparare», continua Murdeu, «lo spirito è renderlo accessibile e permettere a tutti di giocare».

«Vogliamo rivitalizzare piazza del Carmine con un’iniziativa sportiva gratuita, aperta a tutti», aggiunge l’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, «per riavvicinare la città e i turisti a una piazza prestigiosa che sta vivendo da tempo un periodo complicato». Dopo Natale l’iniziativa non si ferma: la si vuole portare anche in altre zone in difficoltà.

