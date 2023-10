Il piccolo Tribunale non attira i dirigenti 

Da un anno senza procuratore capo, da quattro mesi senza presidente. Al Tribunale di Lanusei si marcia con i facenti funzioni nei ruoli chiave. Alla ricerca di un procuratore il Csm deve scandagliare le domande presentate, anche se delle due candidature iniziali una sarebbe stata ritirata. Gli aspiranti presidenti potranno prendere parte al bando di prossima pubblicazione: il precedente è stato snobbato. Attualmente il palazzo di giustizia di via Marconi è retto da Mariano Arca, in qualità di facente funzioni, ma la sua esperienza a Lanusei è agli sgoccioli: il giudice lascerà il presidio a dicembre. Tuttavia, benché le criticità ci siano, chi è in servizio in Tribunale porta avanti le attività cercando di ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

La situazione

L’ultimo presidente del Tribunale di Lanusei è stato Giorgio Cannas, che si era insediato a Lanusei il 16 giugno 2021. Era subentrato a Paola Murru, rimasta in carica otto anni. A maggio è stato trasferito alla Corte d’Appello di Cagliari. Mariano Arca ha raccolto le redini come facente funzioni. È sguarnita anche la poltrona di procuratore. Attualmente la reggente è Giovanna Morra, la sostituta Valentina Vitolo. Una volta salutato Biagio Mazzeo, da un anno ad Asti, in Procura è arrivato Andrea Schirra. Il magistrato cagliaritano ha operato negli uffici della Procura ridotti all’osso dopo l’addio di Gualtiero Battisti. Dopo due mesi di lavoro Schirra è rientrato a Cagliari. Sarebbero due i magistrati in corsa per guidare la Procura: Sergio De Nicola, sostituto procuratore generale a Cagliari, ed Ester Nocera, sostituta a Firenze. Ma una delle due candidature sarebbe stata ritirata. Non va meglio negli uffici del giudice di pace: il magistrato Antonietta Collu è prossima a lasciare l’incarico.

Gli avvocati

Esprime preoccupazione Vito Cofano, 48 anni, presidente del Foro di Lanusei: «Stiamo inoltrando una nota al Csm, anche all’esito dell’assemblea generale degli avvocati che si è tenuta lunedì scorso, sollecitando la risoluzione delle carenze d’organico, comprendenti il presidente del Tribunale, il procuratore della Repubblica, il giudice di pace di Tortolì e Lanusei. È evidente che le gravi carenze d’organico incidono in modo preoccupante sul corretto funzionamento del presidio di giustizia, baluardo di legalità e di garanzia dei diritti dei cittadini». Gli avvocati monitorano eventuali novità romane: «Siamo fortemente preoccupati e valuteremo, in difetto di concreti riscontri, qualsivoglia iniziativa a tutela degli uffici giudiziari del circondario».

