Il Piccolo teatro fa litigare il Consiglio 

Scontro in Consiglio comunale a Capoterra sul futuro del Piccolo teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini. Se la maggioranza conferma l’inserimento dell’edificio che ospita anche l’Università della terza età e la Caritas nella lista dei beni alienabili, l’opposizione chiede di non svendere uno dei luoghi della cultura di Capoterra. Dopo il videomessaggio diffuso sui social da Susanna Mameli, direttrice del teatro che si affaccia su piazza Maria Carta, si accende il dibattito in Aula per decidere le sorti dello stabile che in passato ha ospitato anche le scuole elementari.

Le posizioni

Dai banchi della maggioranza, il consigliere poggino Franco Magi difende la decisione dell’amministrazione Garau: «La cultura non ha colore politico, ma restiamo convinti del fatto che quel luogo non sia idoneo a ospitare rappresentazioni teatrali che richiamano decine di bambini, tra l’altro il contratto tra l’associazione che lo gestisce e il Comune prevede che le manutenzioni siano a carico del locatario. Richiederò un accesso agli atti per verificare se esiste una polizza assicurativa sul locale come previsto e la presenza di eventuali inosservanze da parte dell’associazione che gestisce il teatro». L’ex sindaco, Francesco Dessì, sottolinea che «proprio perché la cultura è libera dalle ideologie, sarebbe opportuno evitare di intitolare strade a piazze con una chiara connotazione politica», chiaro riferimento alla recente inserimento di Sergio Ramelli nella toponomastica comunale: «Anziché prodigarsi per attaccare l’associazione che gestisce il teatro, il consigliere Magi potrebbe darsi da fare per aiutare a risolvere eventuali inadempienze. Non è liberandosi dell’ex Casa Saggiante che si risolvono i problemi economici del Comune: mi appello al sindaco, sensibile alla cultura, non vendete quello stabile». Gli fa eco il collega di minoranza Beniamino Piga, assessore al Bilancio nella precedente legislatura: «Mi chiedo come mai il collega Magi si accorga solo ora dei problemi del Piccolo teatro dei Ciliegi, e quali siano i motivi che lo hanno fatto infervorare tanto. Se l’amministrazione comunale intende vendere questo edificio non tiri in ballo necessità legate a buchi di bilancio lasciati da noi: nei mesi scorsi ho portato in Aula gli ultimi sei documenti contabili, dimostrando che i nostri conti erano assolutamente a posto».

Il sindaco

Beniamino Garau spiega come nessuna associazione verrà mai messa per strada senza che si sia trovata una sistemazione adeguata: «La cultura non è legata agli edifici, è nata nelle piazze e nei portici, dove anche Socrate parlava. Non ci sto a passare per quello che intende distruggere la cultura, non siamo dei talebani come qualcuno ci ha definito, ma non ci va neppure l’idea che dei bambini assistano a uno spettacolo teatrale in spazi angusti e senza i requisiti minimi di sicurezza. A breve partiranno i lavori per la costruzione del teatro comunale, un progetto partito dalla precedente amministrazione che darà spazi idonei alle associazioni che fanno cultura».