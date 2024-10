Il piccolo ospedale centro di ricerca a caratura nazionale 

Il piccolo ospedale di provincia, sempre a corto di personale, si distingue nella ricerca scientifica di qualità. Al prestigioso congresso ICare 2024 di Napoli sono stati presentati tre studi realizzati al Nostra Signora della Mercede, nel reparto di Anestesia e Rianimazione, che verranno pubblicati sulla prestigiosa rivista Jaacc, Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care.

I lavori sono stati pubblicati nell’edizione di ottobre della rivista scientifica Jaacc, curata dalla Siaarti. In un ospedale che lotta ogni giorno con le unghie e con i denti per garantire i servizi, alcuni reparti emergono per qualità, trasformandosi in piccoli centri di ricerca riconosciuti.

Prestigio

Soddisfatto il direttore dell’unità operativa e supervisore di tutte le ricerche, Francesco Loddo «Abbiamo esposto degli studi che descrivono il lavoro quotidiano dei medici, degli infermieri e degli oss del nostro reparto. Confrontarci con le altre realtà italiane ed internazionali consente di mantenerci sempre aggiornati – continua Loddo - e di poter continuare ad offrire le migliori cure ai nostri pazienti». La delegazione ogliastrina presente al 78esimo congresso nazionale della Siaarti era composta dai dirigenti medici Silvia Pilloni ed Alexandra Usai che hanno esposto le ricerche realizzate da un gruppo di lavoro composto da quattro medici del reparto di anestesia e rianimazione - il primario Francesco Loddo, Giacomo Olla, Silvia Pilloni e Alexandra Usai - e due della struttura complessa di radiologia, Roberto Prost e Michela Pinna.

Sinergie

La realizzazione della prima ricerca è stata possibile grazie alla sinergia con radiologia. «Questo studio descrive una metodica radiologica utile per la diagnosi e il trattamento dei versamenti pleurici in pazienti critici affetti da Sindrome da distress respiratorio acuto – spiegano Roberto Prost e Michela Pinna – tale metodica implica la segmentazione di un’immagine radiologica che aiuta il medico anestesista-rianimatore a decidere se intervenire sul malato e come». Il secondo studio riguarda un caso trattato con successo nel reparto di anestesia e rianimazione. «Ci siamo trovati ad affrontare una rarissima e potenzialmente pericolosa infezione polimicrobica multiorgano – spiegano gli anestesisti - per la diagnosi e la terapia mirata, sono stati fondamentali il supporto del nostro laboratorio analisi e quello di Nuoro». La terza ricerca descrive il caso di un paziente affetto da grave insufficienza respiratoria secondaria a polmonite interstiziale sostenuta dal virus influenzale tipo A/H1N1. Le sue condizioni hanno reso necessario un supporto intensivo avanzato presso la nostra unità di terapia intensiva».

