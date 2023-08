Il piccolo Matteo lascia l’Isola per diventare un vero centauro  

Quando cade risale subito in sella, come se niente fosse, come i grandi campioni. Nessuna lacrima: eppure ha compiuto da poco sette anni. Matteo Angius corre velocissimo su una mini moto, 6,2 cavalli di potenza: tuta, protezioni e casco integrale. È una promessa delle due ruote. Ma per fare il salto di qualità ha dovuto salutare Terralba, dove è nato e cresciuto. E con lui anche i suoi genitori. Da diversi mesi tutti e tre abitano a Russi, provincia di Ravenna, in Emilia Romagna: patria delle due ruote. Per Matteo la Sardegna non offriva tanto. Ecco perché la decisione di iniziare una nuova avventura fuori dall'Isola. «Anche per partecipare alle competizioni importanti dovevamo prendere una nave - racconta Elisabetta Atzei, la mamma del piccolo centauro - Vista la voglia di Matteo di investire in questo sport alla fine abbiamo deciso di trasferirci dove si vive di moto, dove ci sono le strutture adatte per allenarsi, validi istruttori e tante possibilità per emergere. Mio marito una volta arrivato in Emilia Romagna ha trovato subito lavoro. Certo, ci manca il nostro paese. Ma era l'unico modo per permettere a Matteo di seguire seriamente questo sport». Matteo, che ha appena terminato la prima elementare,ora si allena mattina e sera per partecipare al “Trofeo Simoncelli". Prima della partenza la famiglia è stata salutata durante una cerimonia in Comune dal sindaco di Terralba Sandro Pili. (s.p.)

