Il piccolo cuore di Aisha lotta per la vita 

Il suo nome in lingua araba significa viva. E da che è nata la piccola Aisha ha dimostrato in tutti i modi di voler restare al mondo, nonostante il suo cuore abbia fatto i capricci sin dal primo vagito. La piccola, nata tre mesi fa - figlia di una giovane coppia di Pula, Giuseppe Serra e Sonia Uggias – è stata sottoposta ieri a un delicato intervento chirurgico in un ospedale Massa, dove lo scorso 17 gennaio era stata trasferita d’urgenza da Cagliari a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica militare.

L’infezione

Le condizioni di Aisha, colpita da una bronchiolite, virus che le ha provocato una cardiomiopatia dilatativa che di fatto ha portato il suo cuoricino in poche ore a una funzionalità del 10 per cento, sono peggiorate nei giorni scorsi in seguito a un arresto cardiaco: da lì la decisione dei medici dell’ospedale di Massa di anticipare l’intervento.

L’operazione, cominciata ieri alle 8,30 è andata avanti per quasi quattro ore: un intervento molto delicato, soprattutto perché effettuato mentre la piccola era attaccata all’Ecmo, un macchinario utilizzato per i pazienti che presentano un’insufficienza cardiaca o respiratoria. Dopo l’operazione per rimuovere la stenosi aortica che riduceva la capacità di apertura della valvola della grossa vena, la bimba si trova ora in terapia intensiva.

Le preghiere

Per papà Giuseppe e mamma Sonia l’attaccamento alla vita dimostrato da Aisha da che è venuta al mondo è già un piccolo miracolo: il giorno prima dell’operazione sono state tante le preghiere destinate alla piccola giunte da diverse parti d’Italia e i messaggi di solidarietà ricevuti dalla coppia. Giuseppe Serra sa che la sua bambina non può ancora considerarsi fuori pericolo, ma ringrazia i medici dell’ospedale di Massa per avere regalato alla sua bambina una speranza: «Sono stati esemplari, ci avevano avvertito che l’intervento avrebbe potuto avere delle complicazioni, ma per il momento possiamo dire che tutto è andato per il meglio. I problemi di Aisha sono cominciati sin dalla nascita, perché nessuno si era accorto di una coartazione istimica aortica, una malattia congenita del cuore che provoca il restringimento dell’aorta. Le sue condizioni sono precipitate poi a causa della bronchiolite, che le è quasi costata la vita: se non fosse stata trasferita a Massa nostra figlia non sarebbe sopravvissuta. Sono tante le persone che in questo momento difficile ci stanno dimostrando grande affetto: non sappiamo per quanto tempo Aisha dovrà restare ricoverata qui a Massa, noi staremo accanto alla nostra bambina sino a quando non potrà tornare a casa».

Gli aiuti

Per aiutare i genitori di Aisha è stata avviata una raccolta fondi, chiunque può contribuire a sostenere le enormi spese che stanno affrontando per stare vicino alla loro bimba. Stefania Serra è la zia di Aisha, e dallo scorso 18 gennaio è pure la sua madrina: l’hanno battezzata lì a Massa poco dopo il suo arrivo, non erano certi che sarebbe sopravvissuta.

«La battezzeremo di nuovo a Pula e faremo una grande festa – dice Stefania -, in questo momento così difficile per la nostra famiglia stiamo ricevendo tantissimo affetto, i frati cappuccini di Pula e quelli di San Giovanni Rotondo hanno pregato per Aisha, così come hanno fatto tantissime altre persone. Abbiamo ricevuto messaggi di vicinanza anche dal Brasile, il sindaco e le associazioni di Massa non ci hanno lasciati mai soli: tanto affetto anche dagli amministratori di Pula come l’assessora Manuela Serra e il consigliere Marco Sarais, che ci hanno dimostrato sin da subito tanta solidarietà».

