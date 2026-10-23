Il Piccolo coro in trasferta sulle Dolomiti 

Il Piccolo coro di San Sperate sbarca in Veneto. Negli scorsi giorni venti bambini hanno partecipato ad uno scambio culturale con il Coro Arcobaleno di Limana, in provincia di Belluno. Un gemellaggio che ha dato vita all'evento Dolomeeting - Intrecci di onde e di vette, il quale ha permesso l'incontro non solo di due realtà che condividono lo stesso amore per il canto e l'attività corale, ma anche della cultura sarda e di quella veneta. L'amicizia tra i due cori, nata lo scorso anno in occasione del Festival Corinfesta, ha così portato ad una tre giorni di musica e cultura popolare, accompagnate dalle degustazioni gastronomiche delle specialità locali. «Dopo aver conosciuto il Coro Arcobaleno ci siamo accorti dei tanti aspetti in comune che legavano San Sperate e Limana», ha detto la presidente Giovanna Caria. «Le nostre regioni presentano una ricchezza culturale enorme che ci unisce».

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