Firenze. Il piccolo Andrea non ce l’ha fatta: ha smesso di battere il cuore del figlio di Laura Porta, l’infermiera di Bolotana morta a Pistoia 8 giorni fa a soli 37 anni. Il bimbo era venuto alla luce domenica 18 febbraio, dopo un parto cesareo effettuato dai medici dell’ospedale San Jacopo, dove la mamma – all’ottavo mese di gravidanza – era stata trasportata in condizioni disperate a causa di un'emorragia cerebrale che l’aveva colpita nel pomeriggio, mentre si trovava a casa con il marito Antonio Fasano.

Lei si è spenta poco dopo, nella tarda serata. Il piccolo era stato trasferito all’ospedale Meyer di Firenze, dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Andrea non si muoveva. Una Tac effettuata nella serata di sabato aveva rivelato delle importanti lesioni cerebrali. Ieri l’improvviso peggioramento, che ha portato al dramma nel dramma.

La coppia

Il corpo di Laura Porta era tornato a Bolotana il 23 febbraio, per il funerale. A dirle addio la mamma Luisella Are, il padre Mariano arrivato da Samassi, dove vive, il fratello Claudio e il marito. Guardia carceraria lui, alla Dogaia di Prato. Lo stesso istituto dove lei, che si dedicava anche al volontariato, prestava servizio come infermiera. Un amore nato sul posto di lavoro, il loro. Un rapporto che aveva raggiunto il coronamento con la gravidanza, cercata e ottenuta. Gli ultimi messaggi sui social, corredati dalle foto del pancione, erano tutti per quel bambino che sarebbe dovuto nascere a marzo. Ma è arrivato quel malore improvviso, domenica scorsa. La nausea, la perdita di conoscenza, la disperata corsa in ospedale, il parto cesareo deciso dai medici che hanno provato a salvare il piccolo, quando hanno capito che per la mamma non c’era purtroppo più nulla da fare. L’intervento è riuscito. Ma Andrea non è rimasto in questo mondo: è morto dopo una settimana.

Il ricordo

«Stavamo costruendo insieme la nostra famiglia», aveva detto Antonio Fasano davanti al feretro della compagna. «Anzi, in Toscana dicevi di aver trovato la tua vera famiglia. Coi tuoi amici, i tuoi colleghi, noi. E la gioia per il nostro piccolo Andrea, che con i suoi calcetti stava crescendo dentro di te insieme al nostro amore. Quello che mi dicevi lo dico io ora a te: ti amo più di ieri e meno di domani».

