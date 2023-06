Il piccolo Amos cerca una nuova famiglia  

Amos non ha ancora una nuova famiglia. Il piccolo di cinque mesi, incrocio pitbull (foto in alto a sinistra), è simpaticone e giocherellone: si trova si trova a Quartu. Chi lo ha per ora in casa non può più tenerlo e lancia un appello: «Aiutatemi, condividete in tanti. Per favore non posso più badare anche a lui. Sono da sola conto su di voi». Per info 340 2975793.

Ancora nel rifugio

La piccola Scarlett (foto in alto a destra) ha imparato a fidarsi dell’uomo, presto verrà sterilizzata ed è pronta per trovare una casa tutta sua: intanto si trova ancora al rifugio Amico Mio. Ha qualche timore su guinzaglio e rumori forti: con una famiglia imparerà a superare anche questo. Scarlett pesa circa 5 chili e ha 2 anni. Si trova a Cagliari. Per informazioni ecco i numeri di telefono: inviare un messaggio al 338 5487889 o al 347 0787993.

Dolcissimo

Il dolcissimo gattino nella foto in basso a sinistra cerca una famiglia con urgenza. Difficile resistere al suo musetto. Per informazioni scrivere al 347 7901168.

Carattere buono

Tre anni, maschio, ottimo carattere, buono e affettuoso: questo incrocio Staffordshire (foto in basso a destra), si trova a Cagliari. Per adozione contattare il 333 5942301.

RIPRODUZIONE RISERVATA