Il picchetto d’onore della squadra al suo bomber 

Tutti presenti, nessuno escluso, compresi Oristanio, con gesso e stampelle, e Shomurodov. L’ultimo saluto a Gigi Riva ha raccolto tutto il Cagliari che per una volta, davanti alla folla, svolgeva il ruolo di attore non protagonista. La stella era Rombo di Tuono.

Tutti presenti

Appuntamento ai parcheggi della Domus, dove i rossoblù hanno lasciato l’auto per poi dirigersi a Bonaria col pullman sociale. A bordo, oltre a staff tecnico e giocatori, anche il presidente Giulini. L’arrivo intorno alle 15.25, tutti in fila dietro il patron e Ranieri. L’applauso dei presenti, sempre più numerosi, in un piazzale già pieno con largo anticipo rispetto alla cerimonia. Seguita silenziosamente da tutti. Occhi lucidi, soprattutto Ranieri. Poi, all’uscita del feretro col bomber per sempre, tutta la squadra si è schierata con una specie di picchetto d’onore, l’ultimo saluto del Cagliari al suo cannoniere eterno. Lo sguardo su quella cassa che portava via Riva, sulle spalle di campioni e campionissimi del passato. Tutti commossi, con le lacrime trattenute a stento da Giulini e da capitan Pavoletti. Ma anche la sorpresa di chi forse non immaginava tutto questo, come l’uzbeko Shomurodov o il polacco Wieteska. Che in un pomeriggio hanno capito chi era Gigi Riva e cosa ha rappresentato per un popolo intero. (al. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA