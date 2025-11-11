VaiOnline
Provincia.
12 novembre 2025

Il piatto piange, sarà guerra con Nuoro 

L'Ogliastra rivendica venti milioni di euro: «Gravissima preoccupazione» 

Il piatto piange. L’Ogliastra continua a battere cassa ma di denari manco l’ombra. Su quali siano le risorse tutti d’accordo, ma non vi è alcuna certezza sui tempi. L’incontro chiarificatore tra i vertici nuoresi e ogliastrini si sarebbe dovuto tenere ieri, tuttavia è stato posticipato alla prossima settimana, con ogni probabilità all’indomani dell’assemblea dell’Anci. Il presidente della Provincia Alessio Seoni ha perso il sorriso e pure la pazienza. «La mia è una gravissima preoccupazione».

Irritazione

Dal muro di riservatezza della trattativa emerge la determinata irritazione da parte ogliastrina. Nuoro in sostanza non concilia e avrebbe frapposto una serie di ostacoli al trasferimento delle risorse, senza le quali la provincia Ogliastra è bloccata. A questo si aggiungerebbe qualche problema a carattere burocratico-relazionale.

«Stiamo attivando tutte le iniziative atte all’applicazione dei patti firmati dalla Regione al momento del trasferimento delle competenze». Questo il leit motiv che circolava ieri negli uffici della risorta Provincia. Insieme alla delusione per un percorso appena cominciato e già irto di ostacoli.

Quali possano essere le conseguenze di questa lunga fase di stasi è chiaro. Nulla potrà essere fatto se ad esempio una strada avesse bisogno di manutenzione urgente o se un finanziamento erogato rischiasse di andare perduto. Problemi concreti di fronte ai quali la diplomazia passa in secondo piano.

Venti milioni

A conti fatti Nuoro dovrebbe trasferire in direzione Tortolì e Lanusei circa 20 milioni di euro subito, partendo da una base di 60 milioni ottenuti per investimenti e 40 già incassati. Denari per lavori pubblici, scuole, strade. In attesa che la Regione definisca quali risorse aggiuntive debbano essere stanziate per le province cresciute di numero. L’Ogliastra al momento non dispone né di uomini né di mezzi, una situazione dalla quale Seoni e i suoi non vedono l’ora di tirarsi fuori. Anche a costo di dover fare la voce grossa. Dalle voci più autorevoli della Provincia emerge un incredulo realismo. «Situazione complessa». Così parlò il sindaco di Jerzu Carlo Lai, vicepresidente della Provincia.

