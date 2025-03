Il pianto dell’Atletico Madrid e quel “peccato originale” 

I tifosi del Real Madrid non sono mai teneri con quelli dell’Atletico, che definiscono “llorones” (piagnoni) ma se anche dovesse essere così, questi ultimi avrebbero le loro ragioni. La storia dei confronti in Champions League tra le due squadre della capitale spagnola è emblematica e anche i fanatici delle statistiche, che vi trovano materiale di primissima qualità, devono ammettere che in questo caso le vicende sono ancor più impressionanti dei numeri. È un romanzo, fatto di sei confronti a eliminazione diretta in quasi 70 anni, nel quale i colchoneros non smettono mai l’abito dei perdenti, mentre la sfortuna si diverte a bersagliarli.

Un esempio? La regola dei gol segnati in trasferta: non esiste nel 1958-59, anno della prima sfida (unica in Coppa dei Campioni), in semifinale: 2-1 al Nuevo Chamartin (non ancora Santiago Bernabeu), 1-0 al (vecchio) Metropolitano. Si va alla bella e vincono i blancos di Puskas e Di Stefano. Poi la regola (introdotta nel 1965) sparisce di nuovo, ma questa volta ci sono i rigori: sapete come è finita, anche se un penalty cancellato (dalla Var) per doppio tocco è qualcosa di più che una cattiveria dello sceneggiatore.

Poi c’è il poker di confronti consecutivi tra il 2014 e il 2017, sempre con Simeone sulla panchina biancorossa. Prendiamo le due finali: nel 2014, a Lisbona, il gol di Godin regge sino al 93’, quando Sergio Ramos batte Curtois (poi passato «dalla parte giusta della storia») e l’Atletico frana: 4-1. Nel 2016, a Milano, parti invertite: vantaggio di Sergio Ramos in sospetto offside (non c’è la Var...) e pareggio di Carrasco al 79’. Si va ai rigori: all’ultimo tiro Juanfran prende il palo e Ronaldo consegna la Coppa a Zidane. Una maledizione che proseguirà l’anno dopo e che si è rinnovata mercoledì scorso.

I cagliaritani più anziani (e rancorosi) allargano le braccia con cinismo ricordando il “peccato originale”. Diego Simeone però non ha colpe: era un neonato argentino di sei mesi il 5 novembre 1970, quando Luis Aragones con tre reti (una su rigore) affossò il Cagliari. Nel nuovo Estadio Manzares, sulle sponde del fiume, l’Atletico fece piangere gli “orfani di Gigi Riva”. Per citare il marchese del Grillo: «Potremmo essere ancora un po’ inc...ati?».

RIPRODUZIONE RISERVATA