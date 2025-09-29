Il Piano Usa per Gaza: «Pace vicina» 

Una Striscia di Gaza «riqualificata» e senza Hamas, in modo che «non rappresenti più una minaccia» per Israele e i suoi vicini. È questo il punto 1 – di venti – che si legge nel Piano stilato dall'amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Medioriente. Tra le novità, l’istituzione di un “Board of peace”, un Consiglio della pace per la transizione. Alla guida potrebbe esserci lo stesso presidente Usa insieme ad altri capi di Stato o loro delegati, si fa il nome dell’ex premier britannico Tony Blair.

L’annuncio

È stato lo stesso Donald Trump, ieri, ad annunciare al mondo che «siamo più che vicini ad un accordo di pace su Gaza». In Italia erano le 20,30. Il presidente americano ha aperto così la conferenza alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu ospite, subito ringraziato «per aver accettato il Piano». Il premier israeliano, a sua volta, ha confermato di voler «fermare la guerra». A stretto giro anche un messaggio di Trump ad Hamas: se il gruppo rifiuta l’intesa, «Israele avrà il diritto» e il pieno appoggio degli Stati Uniti di «completare il lavoro di annientamento». Non manca un riferimento all’Iran, con l’augurio che la terra degli ayatollah diventati «un giorno parte degli accordi di Abramo» per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi della regione.

Cosa prevede l’intesa

Se entrambe le parti accetteranno la proposta, «la guerra cesserà immediatamente», è scritto al punto 3. «Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi», vivi e morti, che dovrà avvenire – recita il punto 4 – «entro 72 ore». In cambio Tel Aviv farà uscire di prigione i 250 palestinesi che stanno scontando l'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza arrestati dopo gli attentati del 7 ottobre, prevede il punto 5. Inoltre, per ogni ostaggio israeliano restituito morto, il Governo di Netanyahu consegnerà i resti di quindici cittadini di Gaza deceduti. Il punto 6 prevede che Hamas deponga le armi. Ai miliziani che «si impegnano a una coesistenza pacifica verrà concessa l'amnistia» e «sarà garantito un passaggio sicuro» a chi sceglierà l'esilio.

Cibo e organizzazione

Sul piano umanitario (punti 7 e 8), «tutti gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia», con quantità «coerenti con quanto previsto dall'accordo del 19 gennaio 2025». L'ingresso e la distribuzione «avverranno senza interferenze da parte delle due parti attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie, la Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali» non associate né a Israele né a Hamas. E sarà riaperto il valico di Rafah. Al punto 9 viene descritto il nuovo organismo di transizione, composto da «un comitato palestinese tecnocratico e apolitico» per la gestione quotidiana dei servizi alla popolazione e «con la supervisione e il controllo del Board of peace». I punti 10 e 11 si riferiscono a «un piano di sviluppo economico» per costruire «una Gaza migliore», si legge nel punto 12, mentre nel 13 e nel 14 è precisato che Hamas «non avrà alcun ruolo, né direttamente né indirettamente», Gaza sarà «smilitarizzata». Ieri in tarda sera, l’emittente Al Jazeera ha riferito che sono stati il Qatar e l'Egitto a trasmettere il Piano di Trump alla delegazione negoziale di Hamas che ha promesso di «studiare la proposta responsabilmente».

