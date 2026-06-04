Il piano urbanistico diventà realtà 

Dopo oltre quarant’anni di attesa, Iglesias ha finalmente il suo nuovo Piano urbanistico comunale. Il Consiglio comunale, ieri sera, ha approvato il Puc, uno strumento destinato a ridisegnare lo sviluppo della città e a sostituire un piano regolatore ormai considerato obsoleto e non più adeguato alle esigenze del territorio. L’approvazione consiste in un passaggio storico per il Comune minerario, che da decenni attendeva un aggiornamento della propria pianificazione urbanistica. Il nuovo strumento recepisce le normative regionali e paesaggistiche vigenti e introduce una revisione complessiva delle destinazioni urbanistiche, delle aree di espansione e dei servizi pubblici.

Le novità

Tra gli elementi più significativi figurano il riordino delle vaste aree minerarie dismesse, le quali erano ancora classificate come industriali pur ospitando abitazioni e servizi. Il nuovo piano attribuisce a queste zone destinazioni più coerenti con l’uso effettivo del territorio, consentendo interventi di recupero e valorizzazione. Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli standard urbanistici, con l’individuazione di parcheggi, aree sportive, scuole e servizi pubblici, finora non adeguatamente definiti. Il Puc interviene anche sulle aree di espansione residenziale, ridimensionandole sulla base dell’andamento demografico della città. Sono state rimodulate le zone edificabili tenendo conto dei vincoli idrogeologici e ambientali, mentre nelle aree già urbanizzate ma prive di servizi sarà possibile procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione attraverso iniziative dei residenti.

Città viva

Nel corso della seduta l’assessora all’Urbanistica Giorgiana Cherchi ha definito il piano «l’atto di visione più importante che un’amministrazione possa compiere», sottolineando come la città «non sia fatta soltanto di opere pubbliche, ma viva e respiri attraverso gli strumenti che ne orientano lo sviluppo». L’assessora ha evidenziato la volontà di creare opportunità per giovani e imprese senza compromettere l’identità di Iglesias, ribadendo che il piano «non è fatto per i grandi speculatori, ma per la gente». Tra gli obiettivi indicati figurano la semplificazione delle procedure urbanistiche, il rafforzamento dei servizi di quartiere e la possibilità per le nuove generazioni di continuare a vivere nelle campagne senza ulteriore consumo di suolo. A rivendicare la portata storica dell’approvazione è stato anche il sindaco Mauro Usai: «Si tratta dell’atto più importante che un’amministrazione possa portare avanti», ha dichiarato, ricordando come per oltre mezzo secolo tutte le campagne elettorali abbiano avuto il Puc tra i temi centrali senza mai arrivare al risultato finale. Per il primo cittadino, insieme alle bonifiche, il Puc rappresenta uno dei due pilastri sui quali costruire il futuro della città. «È lo strumento più efficace per creare le condizioni affinché si sviluppino attività economiche, lavoro e occupazione», ha affermato.

Tensione

L’approvazione è stata però accompagnata da tensioni politiche. I gruppi di minoranza hanno votato contro, mentre durante il dibattito il consigliere Federico Melis ha annunciato la propria uscita dalla maggioranza, sostenendo che il piano non sarebbe stato condiviso all’interno della coalizione e contestando alcune scelte contenute nel documento.Alle critiche, mosse anche dai consiglieri Simone Pinna e Marco Loddo, il sindaco ha chiarito che il Puc non consente nuove edificazioni sulla costa, in quanto soggetto ai vincoli del Piano paesaggistico regionale. Usai ha inoltre difeso le scelte relative all’agro iglesiente, spiegando che le aree confermate come edificabili sono state ridisegnate tenendo conto dei vincoli ambientali e idrogeologici sopravvenuti negli anni.

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