Il Piano urbanistico approda in Consiglio ed è subito polemica 

Sarà oggetto di discussione in Conisglio comunale questa sera, ma ancor prima d’essere argomentato il nuovo Piano urbanistico di Iglesias solleva delle polemiche. Ad alimentarle due esponenti della maggioranza: i consiglieri Federico Melis e Gianna Concu del gruppo”Iglesias Avanti”. I due esprimono perplessità sulle tempistiche dell’iter d’approvazione del Puc: «È strano e inappropriato che un documento tanto importante venga portato in aula dopo solo due commissioni consiliari tenutesi l’8 ed il 12 luglio scorso - dichiarano - Appare si vogliano accorciare le tempistiche, ma un piano di questa portar dovrebbe essere concepito attraverso un confronto con i cittadini e con le categorie tecniche, imprenditoriali e sociali, in tempi congrui e adeguati». “Iglesias Avanti” sollecita una maggiore trasparenza e un più ampio coinvolgimento sul Puc: «Affinché tutti i cittadini possano essere adeguatamente informati e partecipare attivamente alla definizione del futuro urbanistico della nostra città. - aggiunge il capogruppo Federico Melis - Inoltre mi auspico che la massima assemblea civica possa essere seguita anche da chi non ha la possibilità d’essere presente in aula. Da diverso tempo i lavori non sono più trasmessi neanche in streaming».

RIPRODUZIONE RISERVATA