Il piano tedesco per arginare la marea nera 

Berlino. I risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia gettano un'ombra oscura sulla Germania e dunque sull'Europa. Al di là del reale dna di Alternative für Deutschland (AfD), populista o neonazista, al momento l'effetto è lo stesso, la destabilizzazione del quadro politico nonché il possibile impatto sulla coalizione di governo. Traduzione: le elezioni federali, previste fra un anno a settembre 2025, potrebbero persino tenersi prima, se il patto-semaforo che sostiene Olaf Scholz dovesse sfaldarsi. Bruxelles, in entrambi i casi, suda freddo. La Germania, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ha visto andare in fumo molte certezze. Ovvero l'energia a basso costo grazie all'accordo con la Russia sul gas, un florido rapporto commerciale con la Cina, un sostanziale disinteresse per l'hard-power, appaltato agli americani. Berlino, dopo il 24 febbraio del 2022, è corsa ai ripari, cercando faticosamente un nuovo centro di gravità permanente sul quale costruire politiche e consenso, avendo a che fare con un'opinione pubblica frastornata dalla rapidità del cambiamento. Che poi è la vera incognita da qui alle elezioni federali. «Diciamo che siamo a metà tra il panico e il business as usual: è parte di un trend più ampio, dunque non va estremizzato, ma anche non uno scenario ideale», confida una fonte diplomatica sintetizzando l'aria che si respira a Bruxelles.

