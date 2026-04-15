Il piano Tavolara Bay va avanti 

I brasiliani non si fermano, a Porto San Paolo nell’ultimo fine settimana sono sbarcati tecnici e professionisti della Tavolara Bay srl. Si tratta della società controllata da JHSF, il colosso immobiliare carioca che ha già speso cento milioni di euro in Gallura. JHSF Capital (di José Auriemo Neto) non vuole la guerra con la Regione (contraria all’intervento), ma allo stesso tempo non intende accantonare il progetto che ha portato all’attenzione del governo Meloni: albergo, trenta ville, porto turistico e campo da golf.

L’obiettivo

I brasiliani vogliono lanciare la sfida alla Costa Smeralda. Sono iniziate le operazioni tecniche preliminari (le aree sono già di Tavolara Bay) in vista della realizzazione di un grande hotel extralusso (brand Fasano) sulla sommità della collina che domina Porto San Paolo e Cala Finanza. Cosi come sta partendo l’intervento di Punta La Greca (oasi ambientale di nove ettari con strutture amovibili collegata alla ex villa Leone, acquistata da Neto). La multinazionale brasiliana ha i primi permessi ottenuti dallo Stato con la procedura Zes (Zona economica speciale, credito d’imposta per investimenti fino a 100 milioni di euro e semplificazioni amministrative). Non si parla di sbancamenti o taglio della macchia mediterranea dove un tempo c’era la casa di un pastore (terreni ex Sofisa). Tavolara Bay sta effettuando solo attività tecniche preliminari lecite e non intende fermarsi. La sensazione, però, è che, allo stesso tempo, la società voglia aprire il dialogo con la Regione ed evitare il contenzioso legale.

Il governo (Struttura di missione Zes) ha dato i primi permessi. Stesso discorso il Comune di Loiri Porto San Paolo. Amministrazione e opposizione sono favorevoli. Ma in Regione ritengono la procedura Zes una forzatura, tutti i pareri sono negativi (Direzione Pianificazione territoriale, Corpo Forestale, Soprintendenza, Servizio Tutela del Paesaggio e Direzione Difesa Ambiente). Non basta, la presidenza della Regione ha chiesto l’annullamento in autotutela dei permessi. I brasiliani la guerra non la vogliono. Sono pronti a soprassedere (per ora) al grosso del progetto e cercano l’accordo. Questo non significa congelamento del masterplan di Neto. Se la Regione non dovesse cercare l’intesa, i brasiliani utilizzeranno sino in fondo la procedura Zes. Una partita che taglierebbe fuori Cagliari.

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