Il “piano Ruanda” è legge: lotta a tutto campo contro i migranti 

Londra. Il contestato piano Ruanda - sventolato come una bandiera pre-elettorale dal governo conservatore di Rishi Sunak, con l’impegno a trasferire in Africa a scopo dissuasivo quote di richiedenti asilo sbarcati illegalmente in Inghilterra - è legge nel Regno Unito. Ma le polemiche non si placano, e nemmeno si fermano le tragedie del mare nella Manica. L’iniziativa ha ricevuto nella notte il previsto via libera finale del Parlamento di Westminster, dove la Camera non elettiva dei Lord si è piegata alla fine secondo prassi al volere della maggioranza politica di quella dei Comuni, che ne aveva approvato da tempo la legge attuativa. Il testo - riproposto in versione bis in forma tale da aggirare una precedente bocciatura della Corte Suprema - è passato nelle mani di Carlo III per l’atto dovuto del Royal Assent (la firma automatica del provvedimento legislativo da parte del re in veste di capo di Stato).

Sulla carta ora il governo, salvo nuovi tentativi di ricorso od ostacoli organizzativi, avrà bisogno di «10-12 settimane» per far partire i primi voli, come già anticipato da Sunak che dalla Polonia - dove è in visita - ha inneggiato all’approvazione del piano come alla premessa di «un cambiamento radicale nell’equazione globale» sul fenomeno migratorio. Uno strumento attraverso il quale si mira a rendere chiaro a chi entra «illegalmente nel Regno Unito» che «non sarà in grado di restarvi», ha tagliato corto il premier - figlio d’immigrati indiani in prima persona - ribadendo che «nulla ci fermerà».

Giusto ieri, nelle acque della Francia del nord (Paese di partenza dei viaggi finali verso le coste inglesi delle «piccole imbarcazioni» degli scafisti che Sunak afferma di voler bloccare) si è consumato un ennesimo dramma. Con l’affondamento di un battello al largo di Wimereux, nel dipartimento di Pas-de-Calais; la morte di almeno 5 migranti (compreso un bambino); e il recupero a bordo di un rimorchiatore di un centinaio di superstiti.

