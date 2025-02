Il piano ripristini dopo gli scavi Enel 

Addio dislivelli e strade dissestate dopo tagli e lavori nella rete elettrica. Il Comune chiede e ottiene da E-Distribuzione un piano di nuovi asfalti per sistemare le strade trasformate in trincee dopo gli ultimi interventi di riqualificazione dei cavidotti finanziati con il Pnrr. I ripristini-bis sono iniziati ieri nelle vie Iglesias e S’Arrulloni.

A seguire la ditta incaricata sarà operativa nelle altre tratte dove E-Distribuzione ha concluso la posa: via Gramsci, via Cilea, via Don Sturzo, via Vico, via Portogallo, via Pitz’e Serra, via Olanda e via Pindemonte. Per poi proseguire in via Panzini e in viale Colombo. Lavori nelle strade che si sommano a quelli realizzati dal Comune.

«Durante il mandato siamo intervenuti su oltre 40 arterie per più di 53 chilometri di asfalti, mettendo in bilancio ogni anno diversi milioni», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Riteniamo i sottoservizi altrettanto importanti, ma occorre anche ripristinare adeguatamente per non sperperare quelle risorse appena investite. Il programma formalizzato da E-Distribuzione permetterà di evitare spiacevoli sanzioni e di avere nuovamente le strade in condizioni ottimali. E non appena saranno terminati i lavori in viale Colombo provvederemo al rifacimento del manto stradale della via del Mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA