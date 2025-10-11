Il piano per una città a misura di disabile 

Il Consiglio comunale di Assemini ha approvato all’unanimità la mozione sul “Piano di eliminazione delle barriere architettoniche”, accogliendo un’idea presentata dai consiglieri di opposizione Alessandro Casula, Francesco Lecis, Sandro Sanna, Rachele Garau e Ignazio Pireddu. «Invitiamo il sindaco e la Giunta ad avviare la redazione del piano, coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni delle persone con disabilità, scuole imprese e tecnici in un percorso di ascolto, confronto e partecipazione», ha spiegato Casula, primo firmatario.

I tempi

Il piano d’azione verrà inserito nella prossima programmazione triennale delle opere pubbliche: «Diventerà una guida - ha precisato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - a cui gli uffici e i professionisti che progettano interventi pubblici dovranno attenersi. Consentirà di intervenire in modo codificato e univoco, in base alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche». I consiglieri proponenti hanno fatto leva su alcuni aspetti: «Le barriere architettoniche non sono solo ostacoli fisici: sono limiti alla libertà, alla dignità alla partecipazione. La disabilità non è un limite della persona, ma il risultato di un ambiente non accessibile», ha proseguito Casula. L’adozione del Piano rappresenta un indirizzo condiviso verso il rispetto per la persona e una scelta strategica partecipata per il futuro della città: «Analizzeremo lo stato degli spazi pubblici e dei servizi, mapperemo le barriere fisiche, sensoriali e comunicative e definiremo priorità di intervento e criteri di azione». Il tutto promuovendo una cultura dell’accessibilità.

La Giunta

«Agiremo in modo organico, consapevole e coerente in tutto l’abitato per l’eliminazione delle barriere architettoniche», ha annunciato Meloni. Un progetto, questo, a cui la Giunta sta lavorando fin dall’insediamento: «Non avevamo fatto in tempo a partecipare al bando ed essere ammessi ai finanziamenti regionali – continua Meloni –. Abbiamo avuto rassicurazioni dall’assessore regionale ai Lavori pubblici di nuovi bandi in arrivo. Faremo istanza per accedere ai contributi appena saranno pubblicato gli avvisi. In questi anni abbiamo avuto modo di confrontarci con utenti che hanno problemi motori e che ci hanno suggerito qualche accorgimento».

L’iter

Intanto, è stato istituito un posteggio “generalizzato” per disabili (fruibile da chiunque sia in possesso del cartellino all’interno della propria auto) in prossimità del civico 231 di via Cagliari, e due stalli in via Coghe. Con l’occasione è stata modificata la segnaletica esistente con l’apposizione di quella verticale e orizzontale di colore giallo e dell’apposito simbolo. Inoltre è stato collegato il marciapiede con l’attraversamento pedonale attraverso un passaggio di connessione.

