Il piano per un paese più sicuro 

Il canale tombato sul rio Cabras fa paura e minaccia diverse strade – da via Malagoli a via Martiri Fosse Ardeatine, passando per la rotonda dell’asse mediano e la parte finale di viale di Vittorio – nel rione Su Legau, accanto all’asse mediano di Guspini. Il maltempo che nell’ultimo fine settimana di ottobre ha riversato abbandonati piogge nel Medio Campidano ha fornito l’ennesima prova di quanto siano necessari gli interventi nei canali di smaltimento delle acque per mitigare il rischio idrogeologico. Al centro delle strategia per la messa in sicurezza del territorio da parte del Comune c’è il Pai attualmente in fase di realizzazione e per la cui progettazione sono stati stanziati poco più di 128mila euro.

Il Piano

Le norme del piano, in modo dettagliato, sono stato illustrate dall’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci durante l’incontro della commissione Urbanistica che si è svolto giovedì al fine di definire gli interventi che il Comune dovrà eseguire e dove. «Si tratta di uno tra i più importanti strumenti di pianificazione per la prevenzione dei rischi a tutela dei cittadini. Per certi versi può sembrare limitante, in realtà è molto utile perché dà indicazioni ben precise su come deve essere utilizzato il nostro territorio e su quali importanti interventi si possono o devono fare per mitigare i rischi legati in particolare a quei fenomeni meteorologici che, purtroppo, si stanno ripetendo sempre più frequentemente e con maggior intensità».

Due i punti centrali del Piano: la variante alla tipologia edilizia e lo stralcio appartenente al piano di lottizzazione Seddas approvato nel 2024.

Le regole

«Apprendiamo che sono state riviste le norme sulle demolizioni e ricostruzioni nel centro storico che dovrebbe dare il via libera all’approvazione del nuovo Puc – dice Alberto Giovanni Lisci, rappresentante del gruppo di minoranza Impari -. Si tratta di un incontro con argomenti molto tecnici ma ben descritto dai relatori del piano. Le prospettive sulle norme illustrate non sono eccessivamente severe perché possono essere modificata a secondo della situazione. Sono state alleggerite le regole e i vincoli da rispettare in tutte le varie zone del paese. Probabilmente siamo a un passo della presentazione e approvazione del nuovo piano urbanistico in quanto le norme regionali possono essere adattate a seconda della situazione. Restiamo in attesa dell’approvazione del piano urbanistico comunale», conclude Lisci.

