Il piano per sottrarsi ad Abbanoa 

Un piano in sei punti per scongiurare il passaggio ad Abbanoa. Lo annuncia il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. Condotte risanate, lavori all’acquedotto e bollettazione puntuale nel programma attuato dal Comune nell’ultimo anno per cercare di conservare la gestione autonoma del servizio idrico che Egas ha revocato nel giugno scorso, e per il quale è in corso una causa davanti al Tar.

Gli interventi

Detto in altre parole: il servizio idrico, a Serramanna, funziona. È questa la chiave di lettura del sindaco Littera, che torna a parlare del servizio idrico comunale, che continua ad essere erogato nonostante la bocciatura dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna con una delibera del 30 giugno del 2022 aveva detto no (per mancanza dei requisiti essenziali) alla gestione autonoma dell’acquedotto nel comune del Medio Campidano. L’atto è stato impegnato dal Comune di Serramanna che ha presentato ricorso al Tar, l’udienza si è svolta il 5 aprile scorso e ancora non è stata resa nota la sentenza. «Non conoscendo ancora quelli che sono i pronunciamenti del Tar rispetto al ricorso del Comune contro Egas, ma ritenendo comunque utile informare i cittadini sull’attuale gestione del servizio idrico da parte dell’ente, è bene che si sappia che l’appalto affidato a fine 2022 per la rilevazione e riparazione delle perdite ha portato all’eliminazione di tutte le perdite segnalate nel nostro centro urbano. Ci sono ancora risorse disponibili qualora nel corso dei prossimi mesi dovesse esserci l’esigenza di riparare tubazioni e condotte. Al momento possiamo dire di aver riparato tutto ciò che era a nostra conoscenza», scrive Littera sulla sua pagina facebook.

I conti

«Lo stesso appalto, per l’implementazione di nuovi allacci idrici, ha esaurito tutte le richieste pendenti e ad oggi non risultano allacci idrici richiesti non realizzati. Anche in questo caso, abbiamo risorse disponibili in caso di nuove richieste ma è positivo aver smaltito tutto l’arretrato», continua il primo cittadino che evidenzia anche un altro aspetto virtuoso, dopo anni di cattiva gestione (si pensi ai tre ruoli idrici arretrati posti in riscossione dal commissario straordinario nel 2021), del nuovo corso dell’acquedotto: la bollettazione del canone del 2022. «È in corso la stampa e il successivo invio per posta ordinaria: niente raccomandate nè file in coda delle bollette e fatture del servizio idrico per il periodo gennaio-giugno 2022. Per la prima volta si procede ad una bollettazione semestrale e non annuale e così varrà anche per il secondo semestre 2022, luglio-dicembre, che prevediamo sarà bollettato e spedito a fine estate», continua Littera in quella che appare come la risposta, nemmeno tanto indiretta, alla delibera dell’Egas impugnata davanti al Tar.