Il piano per la rinascita delle frazioni 

Poco meno di 15 milioni di euro dei 47 complessivamente in circolo vanno alle frazioni. Quasi il 30% dei fondi del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili e del Pnrr. Alcuni lavori sono stati appaltati, altri lo saranno a breve ma, andando proprio bene, tutti saranno completati entro il 2025.

«Grande opportunità»

«Certo è che nella programmazione sono state considerate le necessità di tutte le comunità. Per le frazioni è una straordinaria opportunità, come mai se ne sono viste prima. La Giunta Lutzu e questa hanno lavorato per soddisfare esigenze e le caratteristiche delle frazioni. L’obiettivo è di farle sentire sempre più parte viva. Integrata e integrante della grande comunità oristanese», riconosce il sindaco Massimiliano Sanna. Per le frazioni c’è di tutto: scuole, ambiente, sociale, viabilità.

Silì

Riqualificazione degli spazi aperti (3 milioni 156mila euro); casa della sostenibilità con la riconversione dell’ex asilo Esmas, che comprende uno spazio dedicato alla comunità siliese e residenza per soggetti svantaggiati (580mila euro). Un milione e 380mila sarà utilizzato per riqualificare a emissioni zero gli edifici pubblici di un quartiere oltre la casa della sostenibilità, parchi, biblioteca e centro servizi.

Massama

Riqualificazione degli spazi aperti per 590mila euro e realizzazione della casa per le vittime di violenza nell’ex scuola materna per 800mila euro. Infine 1,3 milioni per riconvertire le vecchie elementari in casa delle associazioni e residenza per soggetti svantaggiati.

Nuraxinieddu

A disposizione 926mila euro per trasformare l’ex scuola elementare in casa della comunità che così potrà disporre di uno spazio di aggregazione e di un’area attrezzata per studio e lavoro.

Donigala Fenughedu

Pronti 530mila euro per la riqualificazione degli spazi aperti e 764mila per trasformare l’ex scuola elementare in casa dell’accoglienza per soggetti fragili, spazi di ascolto, recupero e per le attività della comunità residente.

Ciclopedonale e Statale 292

Infine l’opera delle opere: 3 milioni 604mila euro per la ciclopedonale Oristano-Sili-Massama-Nuraxinieddu-Donigala e un altro milione 374 mila per la riqualificazione urbana dell’asse principale della frazione di Donigala e l’area attraversata dalla Statale 292.

