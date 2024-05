Il piano per fermare l’assalto: in Consiglio Anci, associazioni  e il Comitato per l’Insularità  

Le commissioni hanno iniziato a lavorare sulla moratoria della Giunta martedì scorso. Prossima seduta, giovedì prossimo. Dieci giorni dopo. L’urgenza di approvare il disegno di legge della Giunta che vieta l’installazione di impianti da energia rinnovabile per diciotto mesi forse è ridimensionata: la maggioranza intende aspettare il Governo che a metà del mese prossimo dovrebbe adottare il decreto aree idonee con il quale dovrebbe essere lasciata alle Regioni la possibilità di scegliere in quali aree autorizzare la realizzazione di pale e pannelli. Difficilmente, però, Roma cederà sul tetto dei 6,3 gigawatt che le Regioni non potrebbero rifiutarsi di produrre entro il 2030. Troppi per i comitati sardi contro la speculazione energetica che ieri hanno manifestato a Cagliari e che il 6 giugno – ma la decisione di audirli è stata presa martedì scorso - saranno ascoltati nelle commissioni quarta e quinta guidate da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd) dove è incardinato il ddl della Giunta.

Oltre al Coordinamento Comitati sardi, nei due parlamentini riuniti in forma congiunta sarà sentita l’Anci, Italia solare, l’Associazione italiana rivolta ecosostenibile, il Gruppo di Intervento Giuridico, Italia nostra Sardegna, Lipu, Isde (International society of doctors for environment). Ancora, le associazioni agricole: Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia. E poi i consorzi industriali e la Rete professioni tecniche. Infine, il Comitato scientifico per l’Insularità che ha già illustrato nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e a diversi gruppi politici, una proposta di legge che prevede l’estensione del Piano paesaggistico regionale anche alle zone interne dell’Isola entro sei mesi e il divieto, nel frattempo, di realizzare nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I presidenti

Il presidente della quinta Antonio Solinas ha ricordato che le commissioni congiunte ascolteranno l’Anci e subito dopo i Comitati. Ma c’è un rallentamento nell’iter del ddl? «No, noi sentiamo i portatori di interesse, sia chi ne ha fatto richiesta e chi no, dopodiché proseguiremo con la discussione degli articoli come si fa con qualsiasi disegno di legge». Tra l’altro, ha sottolineato il consigliere Dem, «la minoranza era contraria a una convocazione per il 6 visto che siamo nella settimana delle elezioni, ma io ho voluto forzare la mano». Martedì 11, invece, i parlamentini inizieranno la discussione degli articoli con l’obiettivo di «portare il ddl quanto prima in Aula».

Il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi ha confermato che «la maggioranza non ha alcuna intenzione di rallentare, al limite intende accelerare i tempi di approvazione della moratoria perché il contrasto alla speculazione è una priorità assoluta di questa legislatura». Sulle audizioni, ha confermato, «giovedì ascolteremo tutti i portatori di interesse». (ro. mu.)

