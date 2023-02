Il piano migranti: «Sì ai regolari» 

Un piano per l’immigrazione collegiale e sotto la regia di Giorgia Meloni, che velocizzi e semplifichi i meccanismi, dai rimpatri all’accoglienza, passando per la protezione internazionale e l’ingresso regolare degli stranieri. In piena bufera per le sue frasi sul naufragio di Cutro e i ritardi nei soccorsi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vuole «definire, d’intesa con i colleghi interessati, degli interventi di natura normativa» sui profughi e rafforzare «i canali legali di ingresso».

La prudenza europea

Da mesi sono già a quota mezzo milione le richieste per venire a lavorare in Italia nel settore della produzione, nei trasporti, in agricoltura e nel terziario, spiega da Bruxelles il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che si era detto di essere al lavoro «per far entrare legalmente quasi 500mila immigrati legali», precisando che la cifra si riferisce alle domande pervenute. Anche l’Ue con cautela si è mobilitata. «La Commissione ha fatto una proposta che mi auguro vada in porto - dice il commissario Paolo Gentiloni - Ma non ce la caviamo solo dicendo che “la deve risolvere l’Europa”, non tutto si può chiedere all’Ue, che ha un bilancio pari a un settimo o ottavo di quello italiano».

«Regole disattese»

Alla luce delle tante tragedie nel Mediterraneo scatenate dalla disperazione, la parola d’ordine per combattere gli scafisti e il rischio di un’ecatombe infinita sembra l’immigrazione regolare. Tutto questo «in un contesto italiano nel quale esistono offerte in settori strategici messi in crisi anche da provvedimenti come il reddito di cittadinanza - ricorda Lollobrigida - Abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un’occasione per quelli che vogliono venire nel nostro Paese legalmente e in sicurezza». E Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, spiega che serve un’azione decisa dell’Ue, con politiche responsabili e solidali, oltre a una forte sinergia con i Paesi di transito.