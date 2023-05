Il piano Glencore:  litio, nichel e cobalto prodotti nel Sulcis 

Uno studio congiunto di Glencore e Li-Cycle per riconvertire l’impianto metallurgico di Portovesme e trasformarlo in capitale europea di litio di qualità, nichel e cobalto riciclati. A pochi giorni dal primo incontro che a Roma vedrà riunito il gruppo di lavoro che dovrà provare a disegnare le sorti di 1.500 lavoratori di Portovesme e San Gavino, la Glencore ieri ha divulgato una nota: racconta alcuni dettagli del progetto di riconversione, basato sull’economia circolare, che si vorrebbe realizzare entro il 2026/27 nel Sulcis. Una nota in cui, però, non si fa menzione nemmeno in un punto del futuro delle linee di piombo e zinco e questo rende abbastanza tiepide le reazioni di sindacati e rsu che chiedono di guardare sì al futuro, ma salvaguardando l’esistente.

I programmi

Sul mega progetto, che prevede svariate centinaia di milioni di euro di investimento, deve ancora essere avviato uno studio di fattibilità che dovrà dire se sarà davvero possibile arrivare a diventare la più grande fonte europea di litio riciclato di qualità per batterie, nonché di nichel e cobalto riciclati. Nei progetti dell’azienda «si stima una capacità di lavorazione del nuovo hub tra le 50mila e le 70mila tonnellate di black-mass all’anno». La black-mass altro non sarebbe che lo scarto del riciclo delle batterie per la cui lavorazione occorre una normativa in gran parte da scrivere per dare modo di avviare un eventuale iter autorizzativo del progetto e un successivo piano di monitoraggio: è un tema su cui, nel recente incontro con la sottosegretaria del Mimit, si era espresso con non poche perplessità il presidente della Regione Christian Solinas sottolineando «i rischi per l’ambiente e la scarsa sostenibilità economica» e ribadendo che «al momento nessun paese d’Europa ha una normativa per una lavorazione della black-mass, consentita al momento soltanto in Cina».

Secondo i segretari territoriali di Filctem-Cgil Emanuele Madeddu, Femca Cisl Vincenzo Lai e Uiltec Uil Pierluigi Loi, l’annuncio della Glencore con Li-Cycle «è sicuramente positivo. Significa che per il polo industriale e le sue competenze c’è ancora un futuro e una prospettiva in uno scenario che non è locale ma internazionale e guarda alla direzione dell’economia circolare. La scelta di puntare su Portovesme significa valorizzare le competenze e le professionalità che si sono formate nel corso degli anni». I chimici chiedono anche di «governare la transizione e garantire le produzioni in questo periodo», ribadendo che c’è da risolvere la questione energetica.

Preoccupazione